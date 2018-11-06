Барометр президентської підтримки: чим для Трампа чреваті вибори в Конгрес США

Американці обирають склад нижньої палати Конгресу США (GettyImages)

На проміжних виборах у Конгрес США, які проходять сьогодні, Дональда Трампа немає ні в одному бюлетені. Тим не менш, саме він знаходиться в епіцентрі уваги. Адже результати в першу чергу продемонструють, наскільки за нього особисто готовий проголосувати американський виборець.

Якщо республіканцям вдасться зберегти контроль над Конгресом, то, швидше за все, рівень підтримки України з боку нинішньої адміністрації залишиться незмінним. Якщо ж демократи зможуть скласти більшість у Палаті представників, то і це може стати додатковим плюсом для нашої країни. Адже адміністрація залишиться колишньою, але вона може отримати більшу вагу при ослабленому Трампа.

Крім того, в цьому випадку, у демократів буде можливість проводити свої розслідування щодо втручання Росії в американські вибори в 2016 році. Це означає, що потенційно програш республіканців може змусити Трампа стати менш податливим в ході зустрічі з Володимиром Путіним, яка повинна відбутися в листопаді. Подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Що таке проміжні вибори?

Через два роки після своєї перемоги на президентських виборах США Дональд Трамп залишається найвпливовішим політиком у своїй країні. Ні один з численних скандалів за останні два роки його позиції серйозно не похитнули. Підірвати вплив Трампа можуть вибори, в яких він сам безпосередньої участі не приймає. Мова йде про проміжних виборах у Конгрес 6 листопада.

В Америці особлива система виборів не тільки президента, але і Конгресу. Термін повноважень конгресменів - всього два роки, тоді як у сенаторів - шість років. Тому кожні два роки переобирається увесь склад Палати представників і третина Сенату.

Зараз республіканці контролюють обидві палати Конгресу. У нижній – у них перевага приблизно 40 голосів, а в Сенаті – 51 проти 49 у демократів. Але шанси опозиції взяти контроль над верхньою палатою парламенту мінімальні. Причина в тому, що з 35 місць сенаторів, за які розгорнулася боротьба в цьому році, 27 займають демократи, тоді як республіканці - вісім. Проект FiveThirtyEight, що спеціалізується на опитуваннях і політичному прогнозуванні, дає демократам лише один шанс із шести отримати більшість у Сенаті. Більш того, демократи можуть навіть втратити нинішні мандати - в боротьбі за два місця, займані зараз демократами, шанси у обох партій приблизно рівні.

Інша справа – Палата представників. Тут боротьба йде за все 435 мандатів. FiveThirtyEight дає демократам аж шість шансів з семи завоювати більшість. Втім, не слід забувати, що в 2016 році більшість прогнозів виявилися помилковими.

Головні теми на виборах

Оскільки в США депутатів обирають за мажоритарною системою, то від округу до округу кампанії можуть сильно різнитися. І все ж, ключову роль грають саме загальнонаціональні питання. Згідно з опитуванням незалежного Pew Research Center, три чверті респондентів назвали фактором, що впливає на їх вибір, саме те, яку з двох партій вони хотіли б бачити в більшості в Конгресі.

Крім того, найбільш важливі питання - це охорона здоров'я та економіка. З моменту обрання Трампа республіканці зробили кілька невдалих спроб скасувати Obamacare – реформу охорони здоров'я, проведену попереднім президентом Бараком Обамою. І змогли лише частково обмежити її дію. У підсумку демократам вдалося зробити захист Obamacare одним із центральних питань для виборців.

В американській економіці справи йдуть дуже добре. Тільки в жовтні кількість робочих місць зросла на 250 тисяч, і рівень безробіття впав до 3,7%. Трамп не втомлюється говорити про зростаючу економіку і приписує цю заслугу собі. "Під керівництвом республіканців в Америці бум, Америка процвітає, Америка виграє, тому що ми, нарешті, поставили Америку насамперед", - заявив він під час мітингу у Флориді. Про те, що економічний бум відбувається у всьому світі, він воліє не згадувати.

Передвиборчі слогани від Трампа

"Все, чого ми досягли, стоїть на кону на цих виборах", - додав Трамп. Зокрема, це зниження податків - єдина реформа на законодавчому рівні, яку республіканцям вдалося провести за два роки при владі. "Запам'ятайте, що демократи хочуть значно підняти ваші податки", - застеріг глава Білого дому.

Ще частіше Трамп грає на теми протидії нелегальній міграції. Привід для цього в нього з'явився гучний - кілька тисяч біженців з Центральної Америки через Мексику, що прямують до США. "Республіканці хочуть надійну держкордон, відсутність злочинів, хаосу і караванів біженців. Демократи хочуть відкриті кордони, і вони хочуть запрошувати в нашу країну караван за караваном, які принесуть кримінал на криміналі", - заявив Трамп. У той же час Пентагон повідомив про плани відправити 5200 солдатів на кордон з Мексикою. Після чого президент США уточнив, що кількість військових для захисту від мігрантів можуть збільшити і до 15 тисяч.

Втім, демократи не пропонують ні того, ні іншого. Але ці страхітливі тези як мантру постійно повторює не тільки сам глава Білого дому, але і багато кандидати-республіканці. Розраховані вони, зрозуміло, не на залучення нових виборців, а орієнтовані скоріше на те, щоб спонукати переконаних прихильників Трампа проголосувати на виборах, де імені самого Трампа немає в бюлетенях. Адже на проміжних виборах явка традиційно нижче, ніж коли вибори в Конгрес проходять одночасно з президентськими.

Крім того, орієнтуючись на і так відданий республіканцям електорат, вони активно переконують своїх виборців, що в разі перемоги, демократи ініціюють імпічмент. Втім, останні переважно намагаються цю тему уникати, будуючи свою кампанію на тому, що їх більшість дозволить ефективніше стримувати пориви президента Трампа. Тим більше, що достатньої кількості голосів для імпічменту демократи так і не зберуть.

Справа випадку

Після своєї перемоги на виборах два роки тому Трамп передвиборну боротьбу так і не припиняв. А перед проміжними виборами він майже цілком присвятив себе кампанії в підтримку республіканців. У жовтні він провів близько півтора десятків повноцінних виступів перед виборцями. У листопаді Трамп ще більше активізувався. Напередодні дня виборів, 5 листопада, він провів три мітингу - в штатах Огайо, Індіана і Міссурі.

Але в розпал передвиборної кампанії навіть Дональд Трамп не завжди опинявся в центрі уваги. Емоційні слухання у комітеті Сенату у справі судді Кавано відвернули американців від боротьби за їхні голоси. Призначення Бретта Кавано суддею Верховного суду викликало серйозний резонанс. Перед розглядом його кандидатури в Сенаті стало відомо, що професор психології Крістін Блазі Форд звинувачує Кавано в спробі зґвалтування, розпочатої в 1982 році. Суддя свою провину заперечує.

Визначити, винен Кавано чи ні, так і не вдалося. Але країну ця історія розколола. Американські ЗМІ писали про тих, хто вирішив тепер голосувати за республіканців, оскільки, за їх словами, демократи зруйнували життя Кавано. А переконала багатьох версія Форд. І вони були дуже незадоволені тим, що республіканці "протягли" Кавано на довічну і одну з найвпливовіших посад в США.

Яка з партій більше втратила з-за цієї історії, невідомо. Але і без того не висока підтримка Трампа серед жінок-виборців ще більше знизилася. Крім того, на цих виборах рекордна кількість жінок виграли праймеріз.

В кінці жовтня США потрясли ще дві події. Затятий прихильник Трампа – Цезар Сайок – розіслав півтора десятка листів з вибуховими пристроями відомим демократам або критикам президента. Очевидно, що ніхто з республіканців не був залучений в це злочин. Але багато хто вважає причиною екстремізму Сайока риторику Трампа, сповнену ненависті і ворожнечі до його політичним опонентам.

Кілька днів потому відбулося напад на синагогу в Піттсбурзі. 11 осіб, переважно похилого віку, були вбиті. Трампа стрілок не підтримував, але поділяв праворадикальні і антимігрантські погляди. Судячи з його посту в соцмережі, синагогу він атакував за те, що тамтешня громада брала участь в єврейській благодійної організації, що допомагає іммігрантів.

Не витримав навіть Барак Обама, звичайно втримується від коментарів на адресу Трампа. "Америка на роздоріжжі, - заявив він, виступаючи на мітингу на підтримку кандидатів-демократів в Джорджії. - В останні тижні цих виборів ми побачили повторювані, постійні, безперервні спроби нас розділити".

Всі ці події роблять результати виборів ще більш непередбачуваними. Адже, якщо караван біженців біля кордонів США грає, швидше, на руку Трампу, то листи Сайока - йому на шкоду.

Наслідки для США і України

Проміжні вибори, як правило, - тест підтримки чинного президента США. Втім, цього разу ситуація куди гостріше. Адже Трамп - чужинець для Республіканської партії. Для багатьох у цій політсилі чужинцем він і залишився. Але до цих пір, незважаючи на всі розбіжності, ніхто в партії нічого не міг зробити з Трампом. А ряд членів Конгресу, включаючи спікера Палати представників Пола Раяна, вирішили взагалі не висувати свої кандидатури на цих виборах.

Причину Трамп сам описав ще на початку 2016 року: "Я міг би стати посередині П'ятої авеню і застрелити когось-і я б не втратив виборців". До того ж главі Білого дому вдалося зберегти надзвичайно лояльний йому одному електорат. Зараз цей електорат голосує за республіканців. А тим часом багато дії Трампа відштовхують частина поміркованих виборців, які при іншому президенті могли б проголосувати за республіканців.

Бо втрата Палати представників стане сигналом для багатьох республіканців з більш поміркованих округів, що Трамп для них на виборах більше перешкода, ніж допомога. Особливо, якщо вони програють у тих з десятків округів, куди Трамп особисто приїжджав проводити свої мітинги. І тоді слід очікувати появи більш помітного опору Трампу всередині Республіканської партії.

Хто б не переміг, негативних наслідків для України очікувати не слід. Адже Україну перед обличчям агресії Росії підтримують обидві партії. Серед важковаговиків американської політики Трамп чи не єдиний, хто досі плекає надію на добру волю президента РФ Володимира Путіна. Тому його ослаблення швидше посилить позиції його адміністрації, відданою підтримці України.

А демократи, якщо візьмуть під свій контроль Палату представників, вже планують, як використовувати її можливості для розслідування спроб Росії допомогти Трампу на виборах 2016 року, а також підозри в змові деяких членів команди Трампа з Москвою. У разі поразки, президент США може захотіти продемонструвати жорсткість щодо Путіна, наприклад, на зустрічі, запланованої 11 листопада у Парижі чи в кінці місяця в Буенос-Айресі.

З іншого боку, республіканці зберігають послідовність позиції щодо антиросійських санкцій, що особливо важливо для України при загрозі будівництва РФ черговий гілки газопроводу "Північний потік". У той час як демократи налаштовані вирішувати "російську проблему" в більшій мірі за рахунок політичного діалогу. Хоча після втручання росії у вибори вони стали істотно жорсткіше ставитися до Путіна. Втім, можливості ввести санкції проти "Північного потоку" у Трампа є і без "демократичної" Палати представників, адже зовнішня політика – це повноваження його адміністрації. А Трамп поки так і не навчився співпрацювати з демократами.