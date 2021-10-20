UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Барбадос избрал первого президента

Автор: Сергей Пышкин

Парламент Барбадоса избрал первого президента островного государства, после его выхода из-под короны Британии. Им стала экс-генерал-губернатор Сандра Мейсон.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Kevz Politics.

Официальная церемония инаугурации первого президента Барбадоса запланирована на 30 ноября.

За решение избрать Мейсон лидером государства проголосовали обе палаты парламента.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что парламент Барбадроса проголосовал за выход островного государства из-под власти Британской короны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Президентские выборы