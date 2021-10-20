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Барбадос обрав першого президента

Автор: Сергій Пишкін

Парламент Барбадосу обрав першого президента острівної держави, після її виходу з-під корони Британії. Ним стала екс-генерал-губернатор Сандра Мейсон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Kevz Politics.

Офіційна церемонія інавгурації першого президента Барбадосу запланована на 30 листопада.

За рішення обрати Мейсон лідером держави проголосували обидві палати парламенту.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що парламент Барбадросу проголосував за вихід острівної держави з-під влади британської корони.

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