Барабаш про ситуацію під Авдіївкою: найближчими днями очікується нова хвиля штурмів РФ

Під Авдіївкою Донецької області російські війська перегруповуються, підтягуючи техніку й перекидаючи особовий склад. Найближчими днями на цій ділянці фронту очікується нова хвилю ворожих штурмів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі телеканалу "Еспресо".
За його словами, ситуація під Авдіївкою складна. Ворог тисне, намагається штурмувати позиції.
"Зараз здебільшого окупанти проводять активності своєю піхотою, йде перегрупування з їхнього боку. Вони підтягують багато техніки, перекидають особовий склад з інших напрямків. Ми розуміємо, що найближчими днями буде нова хвиля", - розповів Барабаш.
Нагадаємо, у жовтні російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Як зазначав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, наступ є наймасштабнішим з 2014 року.
Британська розвідка вважає, що окупанти кинули під Авдіївку до восьми бригад. Вони зазнали втрат, які, ймовірно, є найбільшими серед російських військ за 2023 рік.
Українські військові показали, як знищують колони російської техніки під Красногорівкою поблизу Авдіївки.
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