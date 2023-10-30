Барабаш про ситуацію під Авдіївкою: найближчими днями очікується нова хвиля штурмів РФ

За його словами, ситуація під Авдіївкою складна. Ворог тисне, намагається штурмувати позиції.

"Зараз здебільшого окупанти проводять активності своєю піхотою, йде перегрупування з їхнього боку. Вони підтягують багато техніки, перекидають особовий склад з інших напрямків. Ми розуміємо, що найближчими днями буде нова хвиля", - розповів Барабаш.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, у жовтні російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Як зазначав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

Британська розвідка вважає, що окупанти кинули під Авдіївку до восьми бригад. Вони зазнали втрат, які, ймовірно, є найбільшими серед російських військ за 2023 рік.

Українські військові показали, як знищують колони російської техніки під Красногорівкою поблизу Авдіївки.