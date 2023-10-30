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Барабаш о ситуации под Авдеевкой: в ближайшие дни ожидается новая волна штурмов РФ

Фото: в ближайшие дни ожидается новая волна штурмов РФ под Авдеевкой (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Под Авдеевкой Донецкой области российские войска перегруппировываются, подтягивая технику и перебрасывая личный состав. В ближайшие дни на этом участке фронта ожидается новая волна вражеских штурмов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, ситуация под Авдеевкой сложная. Враг давит, пытается штурмовать позиции.

"Сейчас в большинстве своем оккупанты проводят активности своей пехотой, идет перегруппировка с их стороны. Они подтягивают много техники, перебрасывают личный состав по другим направлениям. Мы понимаем, что в ближайшие дни будет новая волна", - рассказал Барабаш.

Бои за Авдеевку

Напомним, в октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Как отмечал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наступление является самым масштабным с 2014 года.

Британская разведка считает, что оккупанты бросили под Авдеевку в восемь бригад. Они понесли потери, которые, вероятно, являются крупнейшими среди российских войск за 2023 год.

Украинские военные показали, как уничтожают колонны российской техники под Красногоровкой вблизи Авдеевки.

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АвдеевкаДонецкая областьВойна России против Украины