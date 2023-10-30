Барабаш о ситуации под Авдеевкой: в ближайшие дни ожидается новая волна штурмов РФ

По его словам, ситуация под Авдеевкой сложная. Враг давит, пытается штурмовать позиции.

"Сейчас в большинстве своем оккупанты проводят активности своей пехотой, идет перегруппировка с их стороны. Они подтягивают много техники, перебрасывают личный состав по другим направлениям. Мы понимаем, что в ближайшие дни будет новая волна", - рассказал Барабаш.

Бои за Авдеевку

Напомним, в октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Как отмечал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наступление является самым масштабным с 2014 года.

Британская разведка считает, что оккупанты бросили под Авдеевку в восемь бригад. Они понесли потери, которые, вероятно, являются крупнейшими среди российских войск за 2023 год.

Украинские военные показали, как уничтожают колонны российской техники под Красногоровкой вблизи Авдеевки.