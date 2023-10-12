Барабаш про ситуацію в Авдіївці: росіяни лізуть з усіх напрямків та гатять усім, що мають

"Ситуація дуже напружена. Вже третю добу ворог не припиняє штурмові дії по позиціях навколо міста. Гатять як по позиціях, так і по місту з усього що в них є в наявності. Сотні обстрілів по позиціях, десятки - по місту", - сказав він.

Барабаш розповів, що росіяни використовують ствольну артилерію та міномети. Вони також завдають дуже велику кількість авіаракетних ударів.

Лише за вчора зафіксували понад 20 прильотів ракет по місту. З вечора до ранку по Авдіївці запустили 12 керованих авіабомб. У місті значні руйнування через ворожі атаки.

За словами Барабаша, росіяни здебільшого намагаються влучити по багатоповерховим будівлям міста. За вчора є загиблий місцевий мешканець. Попередньо, зі слів сусідів, двоє містян знаходяться під завалами. Йдеться про літніх чоловіка і жінку. Також четверо цивільних зазнали поранень.

"Окупанти лізуть з усіх напрямків. Їх дуже багато. Але всі ці фейки бачимо, що нібито "в Авдіївку зайшли" і "певні позиції біля коксохіму взяли". Це не відповідає дійсності. Все контролюється. Всі атаки ворога за три доби відбито", - запевнив начальник Авдіївської МВА.

На запитання, чи дозволяє ситуація дістати людей під завалами, він відповів: "На жаль, ні".

"На сьогодні вже під 30 обстрілів. Не реально ні заїхати технікою рятівникам, ні фізично просто знаходитися там. Ну і скажімо так, що 9-поверховий будинок (внаслідок вчорашнього прильоту - ред.) там склався до 1 поверху. Не реально там проводити реальні роботи в цих умовах", - додав він.

Скільки людей залишилось в Авдіївці

Барабаш зазначив, що мешканці здебільшого перебувають у підвалах багатоповерхових будинків та підвалах своїх приватних осель.

"На сьогоднішній ранок 1622 особи залишаються в місті. Попри дуже непросту ситуацію вчора змогли евакуювати 5 людей", - сказав він.

Чи є можливість постачати воду та продовольство людям

За словами Барабаша, у місті є певний резерв. Проте протягом трьох днів загострення поки що нічого не завозять у місто з точки зору безпекової складової.

Ситуація в Авдіївці

Останніми днями російські військові суттєво активізували наступальні дії навколо Авдіївки.

Ворожі атаки по місту називають найбільшим наступом окупантів на Авдіївку з початку повномасштабної війни. Зазначимо, що росіяни намагаються оточити місто.

У ЗСУ вважають, що таким чином загарбники хочуть отримати хоч якусь знакову "перемогу" та переломити хід бойових дій.

Чому росіяни штурмують "брами до Донецька" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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