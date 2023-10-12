Барабаш о ситуации в Авдеевке: россияне лезут со всех направлений и бьют всем, что имеют

"Ситуация очень напряженная. Уже третьи сутки враг не прекращает штурмовые действия по позициям вокруг города. Бьют как по позициям, так и по городу из всего что у них есть. Сотни обстрелов по позициям, десятки - по городу", - сказал он.

Барабаш рассказал, что россияне используют ствольную артиллерию и минометы. Они также наносят очень большое количество авиаракетных ударов.

Только за вчера зафиксировали более 20 прилетов ракет по городу. С вечера до утра по Авдеевке запустили 12 управляемых авиабомб. В городе значительные разрушения из-за вражеских атак.

По словам Барабаша, россияне в большинстве своем пытаются попасть по многоэтажным зданиям города. За вчера есть погибший местный житель. Предварительно, по словам соседей, двое горожан находятся под завалами. Речь идет о пожилых мужчине и женщине. Также четверо гражданских получили ранения.

"Оккупанты лезут со всех направлений. Их очень много. Но все эти фейки видим, что якобы "в Авдеевку зашли" и "определенные позиции у коксохима взяли". Это не соответствует действительности. Все контролируется. Все атаки врага за трое суток отбиты", - заверил начальник Авдеевской МВА.

На вопрос, позволяет ли ситуация достать людей из-под завалов, он ответил: "К сожалению, нет".

"На сегодняшний день уже под 30 обстрелов. Не реально ни заехать техникой спасателям, ни физически просто находиться там. Ну и скажем так, что 9-этажный дом (в результате вчерашнего прилета - ред.) там сложился до 1 этажа. Не реально там проводить реальные работы в этих условиях", - добавил он.

Сколько человек осталось в Авдеевке

Барабаш отметил, что жильцы в основном находятся в подвалах многоэтажных домов и подвалах своих частных домов.

"На сегодняшнее утро 1622 человека остаются в городе. Несмотря на очень непростую ситуацию, вчера смогли эвакуировать 5 человек", - сказал он.

Есть ли возможность поставлять воду и продовольствие людям

По словам Барабаша, в городе есть резерв. Однако в течение трех дней обострения пока ничего не завозят в город с точки зрения составляющей безопасности.

Ситуация в Авдеевке

В последние дни российские военные существенно активизировали наступательные действия вокруг Авдеевки.

Вражеские атаки по городу называют самым большим наступлением оккупантов на Авдеевку с начала полномасштабной войны. Отметим, что россияне пытаются окружить город.

В ВСУ считают, что таким образом захватчики хотят получить хоть какую-нибудь знаковую "победу" и переломить ход боевых действий.

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