Банкротство госпредприятий ОПК: Раде рекомендуют изменить процедуру
В Украине могут изменить процедуру банкротства государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №2786.
Документ предлагает отдельную процедуру санации для предприятий ОПК, а именно предусмотрено руководство санацией предприятия возложить на директора предприятия, а не арбитражного управляющего.
"Арбитражные управляющие не всегда корректно ведут себя в процессе санации и часто мотивированы продавать имущество больше, чем восстанавливать платежеспособность предприятия путем заключения новых контрактов и восстановления производства", - подчеркнула один из авторов закона Роксолана Пидласа.
Соответствующий законопроект комитет рекомендует принять за основу.
Напомним, комитет по вопросам интеграции Украины в Евросоюз поддержал этот проект закона еще в марте прошлого года.
Как писало РБК-Украина, в конце января Верховная рада сделала шаг к ликвидации госконцерна "Укроборонпром". ГК планируют превратить в акционерное общество