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Банкрутство держпідприємств ОПК: Раді рекомендують змінити процедуру

Новость на русском → Україна, П'ятниця 19 березня 2021 16:44
Банкрутство держпідприємств ОПК: Раді рекомендують змінити процедуру Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть змінити процедуру банкрутства державних підприємств оборонно-промислового комплексу. Верховній раді рекомендують ухвалити відповідний законопроект №2786.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Документ пропонує окрему процедуру санації для підприємств ОПК, а саме передбачено керівництво санацією підприємства покласти на директора підприємства, а не арбітражного керуючого.

"Арбітражні керуючі не завжди коректно поводяться в процесі санації і часто мотивовані продавати майно більше, ніж відновлювати платоспроможність підприємства шляхом укладення нових контрактів і відновлення виробництва", - підкреслила один з авторів закону Роксолана Підласа.

Відповідний законопроект комітет рекомендує ухвалити за основу.

Нагадаємо, комітет з питань інтеграції України до Євросоюзу підтримав цей проект закону ще у березні минулого року.

Як писало РБК-Україна, наприкінці січня Верховна рада зробила крок до ліквідації держконцерну "Укроборонпром". ДК планують перетворити на акціонерне товариство

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