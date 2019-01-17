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В НБУ констатировали увеличение кредитирования населения в 2018

Новости » Экономика    17.01.2019 - 17:38
В НБУ констатировали увеличение кредитирования населения в 2018
Фото: Яков Смолий (пресс-служба НБУ)

По словам главы НБУ Смолия, банки наконец активизируют кредитование

Банки в Украине на протяжении 2018 года увеличили объем выданных населению кредитов на 31%. Об этом заявил председатель Национального банка Яков Смолий с трибуны Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что банки наконец активизируют кредитование.

"За год они увеличили объем выданных населению кредитов на 31%. Этот показатель является достаточно красноречив относительно тезиса о влиянии монетарной политики НБУ на объемы кредитования банками. На сегодня уже можно говорить о восстановлении и в полной мере корпоративного кредитования. Согласен, что средние ставки по кредитам являются высокими, но они диктуются и рисками среды, которые банки закладывают до этой цифры", - заявил Смолий.

Ранее Смолий заявлял, что Украина в 2018 году достигла макрофинансовой стабильности, которой не наблюдалось с 2013 года. По его словам, украинская экономика росла максимальными темпами за семь последних лет. По данным НБУ, рост ВВП будет на уровне 3,4%.

Также глава НБУ дал прогноз курса гривны на 2019 год. По его словам, колебания курса гривни к доллару в течение года могут быть, поскольку внешняя коньюнктура для украинских экспортеров зависит от ситуации на внешнем рынке. Кроме того, на ситуацию влияют цены на энергетические ресурсы.

Глава НБУ констатировал восстановление макрофинансовой стабильности
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