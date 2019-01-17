В НБУ констатировали увеличение кредитирования населения в 2018

Фото: Яков Смолий (пресс-служба НБУ)

По словам главы НБУ Смолия, банки наконец активизируют кредитование

Банки в Украине на протяжении 2018 года увеличили объем выданных населению кредитов на 31%. Об этом заявил председатель Национального банка Яков Смолий с трибуны Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что банки наконец активизируют кредитование.

"За год они увеличили объем выданных населению кредитов на 31%. Этот показатель является достаточно красноречив относительно тезиса о влиянии монетарной политики НБУ на объемы кредитования банками. На сегодня уже можно говорить о восстановлении и в полной мере корпоративного кредитования. Согласен, что средние ставки по кредитам являются высокими, но они диктуются и рисками среды, которые банки закладывают до этой цифры", - заявил Смолий.

Ранее Смолий заявлял, что Украина в 2018 году достигла макрофинансовой стабильности, которой не наблюдалось с 2013 года. По его словам, украинская экономика росла максимальными темпами за семь последних лет. По данным НБУ, рост ВВП будет на уровне 3,4%.

Также глава НБУ дал прогноз курса гривны на 2019 год. По его словам, колебания курса гривни к доллару в течение года могут быть, поскольку внешняя коньюнктура для украинских экспортеров зависит от ситуации на внешнем рынке. Кроме того, на ситуацию влияют цены на энергетические ресурсы.