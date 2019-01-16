Голова НБУ дав прогноз курсу гривні на 2019 рік

Фото: Яків Смолій (прес-служба НБУ)

У НБУ сподіваються на стабільний курс протягом року

Національний банк України прогнозує незначні коливання курсу гривні до долара у 2019 році. Про це на брифінгу повідомив голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Смолій зазначив, що коливання курсу гривні до долара протягом року можуть бути, оскільки зовнішня кон'юнктура для українських експортерів залежить від ситуації на зовнішньому ринку. Крім того, на ситуацію впливають ціни на енергетичні ресурси.

"Для згладжування коливань достатньо золотовалютних резервів. Ми маємо досвід інтервенцій для того, щоб не допустити різких коливань. Однак все буде залежити від того, як буде складуватися ситуація на зовнішніх торгівельних і сировинних ринках", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними НБУ, середньозважений курс гривні за операціями з готівковими доларами за 2018 рік зріс: у продажу на 1,03% з 2760,73 за 100 доларів до 2789,29, купівлі - на 0,94% з 2744,07 до 2769,92.

Нагадаємо, розрахунки держбюджету на 2019 рік здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 грн/долар. Розрахунки держбюджету-2018 були здійснені за курсом 30,1 грн/долар на кінець року.

Зазначимо, що за даними опитування Європейської бізнес асоціації, український бізнес закладає на 2019 рік вартість валюти на рівні 30 грн за долар.