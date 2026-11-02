На Банковій розглядали можливість відсторонити Кличка, - джерела

За інформацією співрозмовників РБК-Україна, ідею відсторонення Кличка від керівництва КМДА обговорювали на Банковій. Два джерела незалежно одне від одного підтвердили, що такий варіант справді розглядали. За словами співрозмовників, одним із його прихильників був колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Втім, ініціатива не знайшла підтримки серед більшості впливових представників президентської команди. Проти такого кроку виступили як на Банковій, так і поза нею. Головними аргументами стали можливі юридичні проблеми та ризик ще більше ускладнити управління столицею.

Річ у тім, що в Києві посади міського голови та очільника КМДА пов'язані між собою. Формально голову державної адміністрації призначає президент, однак рішення Конституційного суду передбачає, що цю посаду має обіймати людина, обрана киянами міським головою.

Крім того, навіть усунення Кличка з посади голови КМДА не позбавило б його повноважень мера та впливу на Київраду. Тому таке рішення не обов'язково допомогло б центральній владі отримати більше контролю над містом.

"В теорії це можна було би зробити, однак на практиці схема управління містом стане ще менш робочою, ніж зараз. Кличко через Київраду буде все блокувати. Навіть з доступом до кабінетів можуть бути проблеми", - пояснив один зі співрозмовників видання.

До того ж така кадрова перестановка не розв'язала б системних проблем управління Києвом в умовах воєнного стану. Одне із джерел РБК-Україна звернуло увагу на досвід взаємодії міської та військової адміністрацій.

Чому на Банковій врахували позицію Європи

Ще одним чинником, який міг завадити різкому рішенню щодо Кличка, стали його зв'язки з європейськими політиками. За словами джерел, тут відіграють роль одразу дві обставини: важливість місцевого самоврядування для європейських партнерів та особисті контакти мера в європейському істеблішменті, зокрема в Німеччині.

Співрозмовники видання стверджують, що цей фактор уже раніше стримував Банкову від надто різких кроків щодо столичного мера.

Ба більше, за інформацією РБК-Україна, навіть на тлі нинішніх публічних суперечок між центральною та міською владою до Брюсселя вже надходили сигнали з Хрещатика. Після цього європейські партнери почали висловлювати занепокоєння.

Зрештою, публічно Зеленський запропонував інший підхід до розв'язання проблем Києва. Йдеться про створення спеціального "кабінету" при уряді, який мав би займатися питаннями столиці.

Чи можуть повернутися до питання усунення Кличка

Водночас у команді Кличка не вважають, що тема його можливого усунення остаточно закрита. Там припускають, що центральна влада може повернутися до цього питання пізніше, коли ситуація в Києві буде особливо складною.

Одним із можливих приводів для нового загострення може стати підготовка столиці до зими. Зокрема, увагу звертають на рішення РНБО від 5 серпня, у якому йдеться про персональну відповідальність посадовців за виконання заходів планів стійкості.

У команді мера побоюються, що будь-які недоліки в підготовці міста можуть використати як аргумент для політичного тиску на Кличка.

"Виконати цей план ідеально неможливо. У будь-якому разі будуть якісь прогалини, щось десь піде не так. Це може перетворитися на аргумент проти мера", - припустило джерело.

Водночас саме рішення РНБО не означає автоматичного звільнення Кличка або притягнення його до юридичної відповідальності. Для цього мають бути окремі правові підстави та дотримана відповідна процедура.

Що передувало

Нагадаємо, напруження між центральною владою та мером Києва Віталієм Кличком загострилося в жовтні на тлі підготовки столиці до опалювального сезону.