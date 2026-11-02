На Банковой рассматривали возможность отстранить Кличко, - источники

По информации собеседников РБК-Украина, идею отстранения Кличко от руководства КГГА обсуждали на Банковой. Два источника независимо друг от друга подтвердили, что такой вариант действительно рассматривали. По словам собеседников, одним из сторонников такой идеи был бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Впрочем, инициатива не нашла поддержки среди большинства влиятельных представителей президентской команды. Против такого шага выступили как на Банковой, так и вне ее. Главными аргументами стали возможные юридические проблемы и риск еще больше усложнить управление столицей.

Дело в том, что в Киеве должности городского головы и главы КГГА связаны между собой. Формально главу государственной администрации назначает президент, однако решение Конституционного суда предусматривает, что этот пост должен занимать человек, избранный киевлянами городским головой.

Кроме того, даже отстранение Кличко от должности главы КГГА не лишило бы его полномочий мэра и влияния на Киевсовет. Поэтому такое решение не обязательно помогло бы центральным властям получить больше контроля над городом.

"В теории это можно было бы сделать, однако на практике схема управления городом станет еще менее рабочей, чем сейчас. Кличко через Киевсовет будет все блокировать. Даже с доступом к кабинетам могут быть проблемы", – объяснил один из собеседников издания.

К тому же такая кадровая перестановка не разрешила бы системные проблемы управления Киевом в условиях военного положения. Один из источников РБК-Украина обратил внимание на опыт взаимодействия городской и военной администраций.

Почему на Банковой учли позицию Европы

Еще одним фактором, который мог помешать резкому решению Кличко, стали его связи с европейскими политиками. По словам источников, здесь играют роль сразу два обстоятельства: важность местного самоуправления для европейских партнеров и личные контакты мэра в европейском истеблишменте, в частности, в Германии.

Собеседники издания утверждают, что этот фактор уже раньше сдерживал Банковую от слишком резких шагов в отношении столичного мэра.

Более того, по информации РБК-Украина, даже на фоне нынешних публичных споров между центральными и городскими властями в Брюссель уже поступали сигналы с Крещатика. После этого европейские партнеры стали выражать беспокойство.

В конце концов публично Зеленский предложил другой подход к решению проблем Киева. Речь идет о создании специального "кабинета" при правительстве, которое должно заниматься вопросами столицы.

Могут вернуться к вопросу устранения Кличко

В то же время, в команде Кличко не считают, что тема его возможного устранения окончательно закрыта. Там предполагают, что центральные власти могут вернуться к этому вопросу позже, когда ситуация в Киеве будет особенно сложной.

Одним из возможных поводов для нового обострения может стать подготовка столицы к зиме. В частности, внимание обращают на решение СНБО от 5 августа, в котором говорится о персональной ответственности должностных лиц за выполнение мер планов устойчивости.

В команде мэра опасаются, что любые недостатки в подготовке города могут использовать в качестве аргумента для политического давления на Кличко.

"Выполнить этот план идеально невозможно. В любом случае будут какие-то пробелы, что-то где-то пойдет не так. Это может превратиться в аргумент против мэра", – предположил источник.

В то же время само решение СНБО не означает автоматического увольнения Кличко или привлечения его к юридической ответственности. Для этого должны быть отдельные правовые основания и соблюдена соответствующая процедура.

Что предшествовало

Напомним, напряжение между центральными властями и мэром Киева Виталием Кличко обострилось в октябре на фоне подготовки столицы к отопительному сезону.