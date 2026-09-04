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Банкнота 2000 грн может стать новой нормой для закупок: аналитик объяснил, что будет с ценами

15:15 04.09.2026 Пт
3 мин
Появление нового номинала отражает уже сложившуюся инфляцию, а не запускает ее
aimg Анастасия Мацепа aimg Андрей Шевчишин Эксперт
Банкнота 2000 грн может стать новой нормой для закупок: аналитик объяснил, что будет с ценами Фото: банкнота номиналом 2000 гривен стала самым большим номиналом в истории Украины (РБК-Украина)
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Банкнота номиналом 2000 гривен может стать привычным средством расчета для крупной закупки, однако само ее появление не является причиной роста цен.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Главное:

  • 2000 гривен может быть удобной купюрой для крупных закупок.
  • Появление нового номинала не влечет за собой инфляцию.
  • Разрушение логистики и рост цен влияют на покупательную способность гривны.
  • Потребность в номинале более 2000 грн возникнет только при значительном обесценении гривни.

Банкнота номиналом 2000 гривен может стать привычным средством расчета для украинцев, производящих большие закупки. В то же время сам факт ее появления не означает, что оно будет вызвать дальнейший рост цен.

''2000 гривен – это не причина инфляции. Банкнота просто является средством платежа, который мы используем. Ею будет удобнее рассчитываться вместо нескольких купюр меньшего номинала”, – объяснил Андрей Шевчишин.

По его словам, сумма в 2000 гривен уже может быть привычной для человека, который делает большую закупку.

''Если речь идет о большой закупке в торговом центре или о человеке, который закупается раз в неделю, 2000 гривен – это уже, пожалуй, норма'', – отметил аналитик.

В то же время, на цены влияют другие факторы, в частности проблемы с логистикой. Российские удары по складам и логистической инфраструктуре заставляют бизнес учитывать дополнительные риски в стоимости товаров.

Шевчишин отметил, что потребность в еще больших номиналах будет зависеть, прежде всего, от покупательной способности гривни.

''Когда гривна теряет свою покупательную способность, большие номиналы становятся основными в использовании. Если 2 гривны перестанут быть средством платежа, тогда возникнет необходимость пересматривать необходимость номинала более 2000 гривен'', – сказал он.

В то же время, аналитик не считает, что появление банкноты 2000 грн является сигналом к быстрому введению еще больших купюр.

Напомним, в пятницу, 4 сентября 2026 года, Национальный банк ввел в наличное обращение банкноту нового высшего номинала - 2 000 гривен. На новой купюре изображен портрет величайшего украинского поэта, диссидента и Героя Украины Василия Стуса.

Банки уже сегодня имеют возможность получать купюры от регулятора и выдавать их клиентам через кассы.

Что касается полноценного появления 2 000 гривен в банкоматах и терминалах, в НБУ отметили, что презентовали банкноту за два месяца – 10 июля, предоставив банкам техническую возможность бесплатно перенастроить свое оборудование для сортировки и выдачи новых денег.

Детальнее о том, почему, по мнению экспертов, НБУ решил выпустить новый номинал именно сейчас и как появление такой купюры повлияет на экономику и инфляционные ожидания, читайте в материале РБК-Украина "Банкнота тревоги? Что означает появление купюры 2000 гривен и стоит ли бояться за деньги".

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