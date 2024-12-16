Банківські шахрайства в Україні: які схеми використовують зловмисники та як вберегтися

Шахраї продовжують використовувати різноманітні методи для викрадення конфіденційної інформації з банківських карток українців. Найпоширенішими схемами є телефонне шахрайство та фішинг.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство юстиції України.
Телефонне шахрайство. Зловмисники телефонують, представляючись працівниками банку, і повідомляють про "проблеми" з вашою карткою чи рахунком. У розмові вони можуть вимагати CVV-код, одноразовий пароль або інші дані для "усунення" ситуації.
Фішинг. Шахраї надсилають підроблені електронні листи або повідомлення із посиланнями на фальшиві вебсайти, де користувачів просять ввести банківські дані.
Щоб уберегти себе від шахраїв та втрати грошей, важливо дотримуватися кількох правил:
Що робити, якщо дані вже потрапили до шахраїв:
Для того, щоб повідомити про шахрайство потрібно:
Додаткові поради щодо фінансової безпеки можна знайти на сайтах НБУ та Держспецзв’язку.
Раніше РБК-Україна розповідало про шахраїв, які створили фальшивий сайт, що імітував платформу "єДопомога", та виманювали гроші у довірливих громадян. У результаті їхніх дій постраждали 8 українців, які втратили майже 100 тисяч гривень.
Також ми писали, що правоохоронці викрили мешканку Київської області, яка шахрайським шляхом отримала майже мільйон гривень від дружини військовополоненого захисника "Азовсталі". Жінка обіцяла родичам полонених і зниклих безвісти допомогу у поверненні їхніх близьких, вимагаючи великі суми за "прискорення" процесу. Її затримали під час отримання частини коштів.
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