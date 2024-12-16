Банківські шахрайства в Україні: які схеми використовують зловмисники та як вберегтися

Схеми шахрайства

Телефонне шахрайство. Зловмисники телефонують, представляючись працівниками банку, і повідомляють про "проблеми" з вашою карткою чи рахунком. У розмові вони можуть вимагати CVV-код, одноразовий пароль або інші дані для "усунення" ситуації.

Фішинг. Шахраї надсилають підроблені електронні листи або повідомлення із посиланнями на фальшиві вебсайти, де користувачів просять ввести банківські дані.

Як захиститися від шахраїв

Щоб уберегти себе від шахраїв та втрати грошей, важливо дотримуватися кількох правил:

ніколи не розголошуйте CVV-код навіть тим, хто представляється працівником банку – банківські співробітники не мають права запитувати ці дані телефоном

перевіряйте вебсайти, на яких вводите платіжну інформацію, і не переходьте за підозрілими посиланнями

ігноруйте сумнівні електронні листи та повідомлення, які можуть містити фішингові посилання

Що робити, якщо дані вже потрапили до шахраїв:

негайно зверніться до банку за номером, вказаним на звороті вашої картки, та вимагайте блокування рахунку

якщо з рахунку списали кошти без вашої згоди, попросіть заблокувати транзакції

Для того, щоб повідомити про шахрайство потрібно:

заповнити форму на сайті кіберполіції за посиланням

звернутися за телефоном: 0 800 505 170

Додаткові поради щодо фінансової безпеки можна знайти на сайтах НБУ та Держспецзв’язку.