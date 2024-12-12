ua en ru
Чт, 12 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Під виглядом "єДопомоги": шахраї видурили в українців 100 тисяч гривень через фейковий сайт

Україна, Четвер 12 грудня 2024 18:05
UA EN RU
Під виглядом "єДопомоги": шахраї видурили в українців 100 тисяч гривень через фейковий сайт Фото: Шахраї видурили в українців 100 000 гривень через фейковий сайт (freepik.com)
Автор: Катерина Творожнікова

Шахраї заманювали людей на фейковий сайт, схожий на "єДопомогу" та "кидали" їх на гроші. Таким чином вони ошукали 8 українців на суму майже 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Офіса генерального прокурора.

Поліція викрила злочинну групу, яка заманювала людей на фішинговий сайт під виглядом допомоги від держави. Потрапивши на такий сайт, користувачі втрачали доступ до своїх банківських рахунків.

За даними слідства, у квітні 2024 року мешканець Кіровоградської області розробив фейковий сайт оформлення "єДопомоги". Окрім нього, до шахрайського плану були залучені: раніше судимий мешканець Рівненщини та неповнолітній житель Тернопільської області.

Посилання на фейковий сайт шахраї розміщували в соціальних мережах та Google. Українці переходили за посиланням та вводили персональні реєстраційні дані, які містять банківську таємницю. У такий спосіб зловмисники отримували повний доступ до інтернет-банкінгу та банківським рахункам своїх жертв. Здебільшого, жертвами були жителі Донецької та Харківської областей.

Слідчі підтвердили факти злочинів учасників організованої групи. У ході обшуків вони вилучили їхні мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за частиною 4 і частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Зокрема, санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, як уникнути шахраїв під час оформлення "Зимової єПідтримки".

Поліція попереджає про активізацію злочинців, які створюють фішингові сайти, що імітують офіційні ресурси, і розсилають повідомлення з підробленими посиланнями для "швидкого оформлення допомоги". Потрапивши на такий сайт, користувач може втратити доступ до своїх банківських рахунків або конфіденційної інформації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шахраї
NEWS
В "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 13 грудня
В "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 13 грудня
DAILY
Людмила Черенько: Рівень бідності катастрофічно зростає, але люди не просять соціальну допомогу
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Людмила Черенько: Рівень бідності катастрофічно зростає, але люди не просять соціальну допомогу