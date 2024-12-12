Під виглядом "єДопомоги": шахраї видурили в українців 100 тисяч гривень через фейковий сайт

Шахраї заманювали людей на фейковий сайт, схожий на "єДопомогу" та "кидали" їх на гроші. Таким чином вони ошукали 8 українців на суму майже 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Офіса генерального прокурора.

Поліція викрила злочинну групу, яка заманювала людей на фішинговий сайт під виглядом допомоги від держави. Потрапивши на такий сайт, користувачі втрачали доступ до своїх банківських рахунків.

За даними слідства, у квітні 2024 року мешканець Кіровоградської області розробив фейковий сайт оформлення "єДопомоги". Окрім нього, до шахрайського плану були залучені: раніше судимий мешканець Рівненщини та неповнолітній житель Тернопільської області.

Посилання на фейковий сайт шахраї розміщували в соціальних мережах та Google. Українці переходили за посиланням та вводили персональні реєстраційні дані, які містять банківську таємницю. У такий спосіб зловмисники отримували повний доступ до інтернет-банкінгу та банківським рахункам своїх жертв. Здебільшого, жертвами були жителі Донецької та Харківської областей.

Слідчі підтвердили факти злочинів учасників організованої групи. У ході обшуків вони вилучили їхні мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за частиною 4 і частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Зокрема, санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.