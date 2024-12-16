Банковские мошенничества в Украине: какие схемы используют злоумышленники и как уберечься

Мошенники продолжают использовать различные методы для похищения конфиденциальной информации с банковских карт украинцев. Самыми распространенными схемами являются телефонное мошенничество и фишинг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
Телефонное мошенничество. Злоумышленники звонят, представляясь работниками банка, и сообщают о "проблемах" с вашей картой или счетом. В разговоре они могут потребовать CVV-код, одноразовый пароль или другие данные для "устранения" ситуации.
Фишинг. Мошенники присылают поддельные электронные письма или сообщения со ссылками на фальшивые веб-сайты, где пользователей просят ввести банковские данные.
Чтобы уберечь себя от мошенников и потери денег, важно соблюдать несколько правил:
Что делать, если данные уже попали к мошенникам:
Для того, чтобы сообщить о мошенничестве нужно:
Дополнительные советы по финансовой безопасности можно найти на сайтах НБУ и Госспецсвязи.
Ранее РБК-Украина рассказывало о мошенниках, которые создали фальшивый сайт, имитирующий платформу "еДопомога", и выманивали деньги у доверчивых граждан. В результате их действий пострадали 8 украинцев, которые потеряли почти 100 тысяч гривен.
Также мы писали, что правоохранители разоблачили жительницу Киевской области, которая мошенническим путем получила почти миллион гривен от жены военнопленного защитника "Азовстали". Женщина обещала родственникам пленных и пропавших без вести помощь в возвращении их близких, требуя крупные суммы за "ускорение" процесса. Ее задержали во время получения части средств.
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