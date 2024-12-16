Банковские мошенничества в Украине: какие схемы используют злоумышленники и как уберечься

Схемы мошенничества

Телефонное мошенничество. Злоумышленники звонят, представляясь работниками банка, и сообщают о "проблемах" с вашей картой или счетом. В разговоре они могут потребовать CVV-код, одноразовый пароль или другие данные для "устранения" ситуации.

Фишинг. Мошенники присылают поддельные электронные письма или сообщения со ссылками на фальшивые веб-сайты, где пользователей просят ввести банковские данные.

Как защититься от мошенников

Чтобы уберечь себя от мошенников и потери денег, важно соблюдать несколько правил:

никогда не разглашайте CVV-код даже тем, кто представляется работником банка - банковские сотрудники не имеют права запрашивать эти данные по телефону

проверяйте веб-сайты, на которых вводите платежную информацию, и не переходите по подозрительным ссылкам

игнорируйте сомнительные электронные письма и сообщения, которые могут содержать фишинговые ссылки

Что делать, если данные уже попали к мошенникам:

немедленно обратитесь в банк по номеру, указанному на обороте вашей карты, и требуйте блокировки счета

если со счета списали средства без вашего согласия, попросите заблокировать транзакции

Для того, чтобы сообщить о мошенничестве нужно:

заполнить форму на сайте киберполиции по ссылке

обратиться по телефону: 0 800 505 170

Дополнительные советы по финансовой безопасности можно найти на сайтах НБУ и Госспецсвязи.