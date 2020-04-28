Банкиры зафиксировали снижение спроса населения и бизнеса на кредиты

Украинские банки констатируют уменьшение спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса, установление более жестких стандартов кредитования и рост запросов на реструктуризацию от предприятий-заемщиков. Об этом свидетельствуют результаты "Опроса об условиях банковского кредитования" за II квартал 2020 рок, проведенного НБУ с 19 марта по 9 апреля 2020 года.

Только 42% респондентов прогнозируют увеличение объема портфеля корпоративных кредитов и 30% - розничных, что вдвое меньше по сравнению с прошлым кварталом.

Половина всех опрошенных банков в прошлом квартале ужесточили стандарты кредитования бизнеса в связи с негативными инфляционными, курсовыми и общеэкономическими ожиданиями.

Падение спроса со стороны населения на кредиты в I квартале стало самым большим с 2015 года.

В следующем квартале, а также ближайшие 12 месяцев в целом банки ожидают дальнейшего сокращения спроса населения и бизнеса на кредиты. Такое мнение отражает слом тенденций, поскольку до сих пор банки сохраняли позитивные ожидания роста спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса и относительно условий кредитования.

Большинство банков также ожидает резкого снижения качества как корпоративного, так и розничного портфеля.

В то же время банки все еще прогнозируют рост объемов депозитов, хотя и меньше, чем в предыдущих кварталах. Часть банков ожидает оттока средств клиентов.

Ожидание реализации всех рисков также ухудшились и достигли своего максимума с II квартала 2014 года. В следующем квартале банки ожидают наибольшего роста кредитного риска, в меньшей степени вырастут валютный и процентный риски.

Опрос проводился с 19 марта до 09 апреля 2020 года среди кредитных менеджеров 24 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 91%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценкам или прогнозам Национального банка Украины.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль 23 апреля заявил, что украинское правительство для поддержки бизнеса из-за карантина в Украине запускает новую программу льготных кредитов "Новые деньги".

Отметим, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в марте 2020 года в национальной валюте составляли 37,3% годовых, что на 0,2 в.п. выше, чем в феврале (37,1%).