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Банки повысили кредитные ставки для населения

Новости » Экономика     10.04.2020 - 11:19
Банки повысили кредитные ставки для населения
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Ставки выше 35% держатся уже несколько месяцев

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в марте 2020 года в национальной валюте составляли 37,3% годовых, что на 0,2 п.п. выше, чем в феврале (37,1%). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 0,5 п.п. до 7,4% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в марте выросли с 12,0% до 13,3% годовых, по валютным выросли с 5,0% до 5,5%.

Банки повысили кредитные ставки для населения

Кредитный портфель банков за месяц вырос за счет девальвации на 6,9% до 1 034 991 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 3,0% до 217 млрд грн, предприятий - на 8,0% до 813 млрд грн.

Банки повысили кредитные ставки для населения

Напомним, данные "Опроса об условиях банковского кредитования" НБУ за I квартал 2020 года свидетельствуют, что 84% респондентов прогнозируют увеличение портфеля корпоративных кредитов и 71% - розничных.

Как сообщало РБК-Украина, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в декабре 2019 года в национальной валюте составляли 35,5% годовых, что на 3,6 п.п. выше, чем в декабре 2018 года (31,9%).

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