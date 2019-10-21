Банкиры дали прогноз по условиям кредитования на следующий год

Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

Банкиры ожидают несущественного ослабления стандартов

Украинские банки ожидают роста объемов кредитования в течение следующих 12 месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты "Опроса об условиях банковского кредитования" за ІV квартал 2019 года, проведенного Национальным банком.

По данным опроса, 74% респондентов прогнозируют увеличение портфеля корпоративных и розничных кредитов

"Такие ожидания сохраняются уже около трех лет. Баланс ответов роста корпоративного портфеля достиг наивысшего значения за всю историю наблюдений - 53%", - говорится в исследовании.

Также рекордными были балансы ответов ожиданий притока депозитов как предприятий, так и домохозяйств (53% и 62% соответственно).

В III квартале 2019 года 85% респондентов не изменили уровень одобрения заявок на кредиты бизнесу. Однако два квартала подряд банки отмечают, что ценовые условия одобрения кредитных заявок бизнеса смягчились в связи со снижением процентных ставок.

Банки не изменили стандарты кредитования населения ни в потребительском сегменте, ни в ипотечном. Однако отдельные крупные банки указывали, что позитивные ожидания экономического роста, снижение инфляционного давления и повышение платежеспособности потребителей способствовали ослаблению внутренних нормативов и критериев отбора заемщиков в потребительском сегменте. Респонденты ожидают несущественного ослабления стандартов и в дальнейшем, в частности в потребительском кредитовании, отмечается в исследовании НБУ.

Опрос проводился с 19 сентября до 10 октября 2019 года среди кредитных менеджеров 50 банков. Ответы дали все респонденты, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 99%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценкам или прогнозам Национального банка Украины.

Напомним, в сентябре 2019 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения выросли на 1,8 п.п. до 14,7 % годовых.

Как сообщало РБК-Украина, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в сентябре 2019 года в национальной валюте составляли 35,9% годовых, что на 0,2 п.п. ниже, чем в августе (36,1%).