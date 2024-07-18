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Банкіри прогнозують суттєве зростання курсу долара протягом року

Фото: Курс долара може зрости до 43 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Банкіри, фінансові аналітики, керівники підприємств та населення очікують зростання курсу долара щодо гривні протягом наступних 12 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.

За інформацією НБУ, у липні банкіри прогнозують курс на рівні 43,15 грн/долар. Це значно вище, ніж попередній прогноз за квітень (41,69 грн/долар).

Крім того, фінансові аналітики очікують на курс 42,80 грн/долар (останні дані за червень).

Населення прогнозує курс на рівні 42,51 грн/долар (дані за червень).

Керівники підприємств чекають на курс на рівні 41,61 грн/долар (дані за травень).

Зростання курсу долара

Нагадаємо, зростання курсу долара прискорилося останніми тижнями. НБУ чи не щодня підвищує курс до історичного максимуму. Станом на 18 липня курс досяг 41,46 грн/долар.

У НБУ вже заявили, що готові вжити заходів для стабілізації валютного ринку, оскільки ситуація почала загрожувати ціновій стабільності.

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