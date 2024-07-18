Банкіри прогнозують суттєве зростання курсу долара протягом року

Банкіри, фінансові аналітики, керівники підприємств та населення очікують зростання курсу долара щодо гривні протягом наступних 12 місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.
За інформацією НБУ, у липні банкіри прогнозують курс на рівні 43,15 грн/долар. Це значно вище, ніж попередній прогноз за квітень (41,69 грн/долар).
Крім того, фінансові аналітики очікують на курс 42,80 грн/долар (останні дані за червень).
Населення прогнозує курс на рівні 42,51 грн/долар (дані за червень).
Керівники підприємств чекають на курс на рівні 41,61 грн/долар (дані за травень).
Нагадаємо, зростання курсу долара прискорилося останніми тижнями. НБУ чи не щодня підвищує курс до історичного максимуму. Станом на 18 липня курс досяг 41,46 грн/долар.
У НБУ вже заявили, що готові вжити заходів для стабілізації валютного ринку, оскільки ситуація почала загрожувати ціновій стабільності.