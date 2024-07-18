Банкиры прогнозируют существенный рост курса доллара в течение года

Рост курса доллара

Напомним, рост курса доллара ускорился в последние недели. НБУ ежедневно повышает курс к историческому максимуму. По состоянию на 18 июля курс достиг 41,46 грн/доллар. С начала 2024 года курс вырос на 9,2% или на 3,5 гривен.

В НБУ уже заявили, что готовы принять меры по стабилизации валютного рынка, поскольку ситуация начала угрожать ценовой стабильности.

Законом о государственном бюджете на 2024 год определен средний курс на уровне 40,7 грн/доллар 42,1 грн/доллар на конец года. Однако этот курс не является ориентиром НБУ.

Руководители украинских предприятий ухудшили ожидания курса доллара и прогнозируют в течение 12 месяцев курс 41,61 грн/доллар.