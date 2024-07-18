Банкиры прогнозируют существенный рост курса доллара в течение года

Банкиры, финансовые аналитики, руководители предприятий и население ожидают роста курса доллара по отношению к гривне в течение следующих 12 месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.
По информации НБУ, в июле банкиры прогнозируют курс на уровне 43,15 грн/доллар. Это значительно выше, чем предыдущий прогноз за апрель (41,69 грн/доллар).
Кроме того, финансовые аналитики ожидают курс 42,80 грн/доллар (последние данные за июнь).
Население прогнозирует курс на уровне 42,51 грн/доллар (данные за июнь).
Руководители предприятий ждут курса на уровне 41,61 грн/доллар (данные за май).
Напомним, рост курса доллара ускорился в последние недели. НБУ ежедневно повышает курс к историческому максимуму. По состоянию на 18 июля курс достиг 41,46 грн/доллар. С начала 2024 года курс вырос на 9,2% или на 3,5 гривен.
В НБУ уже заявили, что готовы принять меры по стабилизации валютного рынка, поскольку ситуация начала угрожать ценовой стабильности.
Законом о государственном бюджете на 2024 год определен средний курс на уровне 40,7 грн/доллар 42,1 грн/доллар на конец года. Однако этот курс не является ориентиром НБУ.
Руководители украинских предприятий ухудшили ожидания курса доллара и прогнозируют в течение 12 месяцев курс 41,61 грн/доллар.