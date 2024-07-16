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Яким буде курс долара: керівники українських підприємств погіршили прогноз на рік

Україна, Вівторок 16 липня 2024 14:27
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Яким буде курс долара: керівники українських підприємств погіршили прогноз на рік Фото: курс долара прогнозується на рівні 41,61 грн/долар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 41,61 грн/долар. Девальваційні настрої бізнесу знову погіршилися.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за ІІ квартал 2024 року.

При цьому I кварталі бізнес очікував на курс 40,44 грн/долар, у IV кварталі 2023 року - 40,06 грн/долар, у III кварталі - 40,00 грн/долар, у II кварталі 40,43 грн/долар.

Яким буде курс долара: керівники українських підприємств погіршили прогноз на рік

Частка респондентів, які очікують, що в наступні 12 місяців обмінний курс національної валюти не перевищить 42,00 грн/долар, суттєво зменшилася та становила 64,7% (у І кварталі 2024 року - 82.7%).

Яким буде курс долара: керівники українських підприємств погіршили прогноз на рік

Натомість зросла частка респондентів, які очікують коливання обмінного курсу гривні в діапазоні 42,1-44,0 грн/долар - до 35,3% (на 11,1 в.п.)

Квартальне опитування проводилося з 30 квітня до 27 травня 2024 року. В опитуванні взяли участь 660 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів – керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Нагадаємо, фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом наступних 12 місяців.

Законом про державний бюджет на 2024 рік визначений середній курс на рівні 40,7 грн/долар. Очікується що у грудні 2024 року курс зросте до 42,1 грн/долар.

Станом на 16 липня курс становить 41,01 грн/долар. З початку року він зріс на 8%.

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