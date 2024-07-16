Яким буде курс долара: керівники українських підприємств погіршили прогноз на рік

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 41,61 грн/долар. Девальваційні настрої бізнесу знову погіршилися.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за ІІ квартал 2024 року.

При цьому I кварталі бізнес очікував на курс 40,44 грн/долар, у IV кварталі 2023 року - 40,06 грн/долар, у III кварталі - 40,00 грн/долар, у II кварталі 40,43 грн/долар.

Частка респондентів, які очікують, що в наступні 12 місяців обмінний курс національної валюти не перевищить 42,00 грн/долар, суттєво зменшилася та становила 64,7% (у І кварталі 2024 року - 82.7%).

Натомість зросла частка респондентів, які очікують коливання обмінного курсу гривні в діапазоні 42,1-44,0 грн/долар - до 35,3% (на 11,1 в.п.)

Квартальне опитування проводилося з 30 квітня до 27 травня 2024 року. В опитуванні взяли участь 660 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів – керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Нагадаємо, фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом наступних 12 місяців.