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Банки снизили ставки для населения: сколько стоит кредит

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Украина, Суббота 10 декабря 2022 12:38
Банки снизили ставки для населения: сколько стоит кредит Фото: банки снизили ставки по кредитам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в ноябре 2022 года в национальной валюте составляли 35,1% годовых. По сравнению с октябрем ставки упали на 2,7 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали с 4,2% до 3,7% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в ноябре выросли с 19,7% до 20,8% годовых, по валютным упали с 6,0% до 5,4%.

Банки снизили ставки для населения: сколько стоит кредит

Кредитный портфель банков за ноябрь сократился на 0,6% до 1 047 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 0,8% до 225 млрд гривен, предприятий сократился на 0,5% до 795 млрд гривен.

Банки снизили ставки для населения: сколько стоит кредит

Напомним, чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-октябре 2022 года составила 10,978 млрд гривен. Четвертый месяц подряд банковская система сохраняет прибыльность.

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