Банки значительно повысили курс доллара на новогодние праздники

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Валюта резко подорожала перед Новым годом

В обменных пунктах Украины сегодня, 28 декабря 2019 года, в 11:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 50 копеек до 24,52 гривен за доллар, курс евро вырос на 66 копеек до 27,31 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,67 (22,46 - 27 декабря), продажи - 24,52 (24,02 - 27 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,28 (25,84 - 27 декабря), продажи - 27,31 (26,65 - 27 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,55 (3,49 - 27 декабря), продажи 3,90 (3,84 - 27 декабря) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,85-24,50 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Согласно графику НБУ, банковская система возобновит полноценную работу 3 января 2020 года.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 декабря 2019 года - 3 января установил официальный курс на уровне 23,68 гривен за доллар, что на 39 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, рост курса доллара начался после того, как Национальный банк Украины (НБУ) 26 декабря 2019 года провел аукцион по покупке валюты. Объявленный объем аукциона составил 1 млрд долларов. НБУ купил 230 млн долларов у двух участников рынка по курсу 23,2552 грн/долларов. Всего НБУ 26 декабря купил валюты на 700 млн долларов, учитывая риски чрезмерных колебаний гривны в сторону укрепления и ограниченные возможности рынка для самобалансирования.