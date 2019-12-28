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Банки суттєво підвищили курс долара на новорічні свята

Новини » Фінанси     28.12.2019 - 11:03
Банки суттєво підвищили курс долара на новорічні свята
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Валюта різко подорожчала перед Новим роком

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 грудня 2019 року, в 11:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 50 копійок до 24,52 гривень за долар, курс євро виріс на 66 копійок до 27,31 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,67 (22,46 - 27 грудня), продажу - 24,52 (24,02 - 27 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,28 (25,84 - 27 грудня), продажу - 27,31 (26,65 - 27 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,55 (3,49 - 27 грудня), продажу 3,90 (3,84 - 27 грудня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,85-24,50 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Банки суттєво підвищили курс долара на новорічні свята

Згідно графіком НБУ, банківська система відновить повноцінну роботу 3 січня 2020 року.

Національний банк України (НБУ) на 28 грудня 2019 року - 3 січня встановив офіційний курс на рівні 23,68 гривень за долар, що на 39 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, зростання курсу долара почався після того, як Національний банк України (НБУ) 26 грудня 2019 року провів аукціон з купівлі валюти. Оголошений обсяг аукціону склав 1 млрд доларів. НБУ купив 230 млн доларів у двох учасників ринку за курсом 23,2552 грн/доларів. Усього НБУ 26 грудня купив валюти на 700 млн доларів, враховуючи ризики надмірних коливань гривні в сторону зміцнення і обмежені можливості ринку для самобалансування.

НБУ підвищив офіційний курс долара на новорічні свята Міжбанк закрився зростанням курсу долара в останній робочий день 2019
Теми: Курс долара
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