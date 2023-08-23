Банки, заводы и научные институты. Канада опубликовала новый список санкций против РФ
Канада сегодня, 22 августа, ввела новый пакет санкций против России. Под ограничения попал ряд банков, научных институтов и заводов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Канады.
"Совет Губернатора придерживается мнения, что действия Российской Федерации представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело к серьезному международному кризису", - говорится в сообщении.
Канада ввела санкции против четырех человек и 28 юридических лиц.
Кто именно попал под санкции
- Комиссаров Алексей Геннадьевич - ректор Президентской Академии РАНХиГС и директор Высшей Школы Государственного Управления (ВШГУ) при РАНХиГС;
- Лепин Владимир Николаевич - российский ученый, конструктор, организатор оборонной отрасли;
- Колесов Николай Александрович - генеральный директор АО "Концерн Радиоэлектронные технологии";
- Мучкаев Сергей Борисович - возможно российский военный, полковник, командир 53-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Российской Федерации.
Какие юридические лица попали под санкции Канады
- АО "Омский научно-исследовательский институт приборостроения";
- ООО "Промтехнология";
- АО "Опытно-конструкторское бюро имени А.С. Яковлева";
- АО "Концерн "Научно-производственное объединение "Аврора"";
- ООО "Научно-производственное объединение "Ижевские беспилотные системы";
- ПАО Банк Уралсиб;
- ПАО Банк Зенит;
- Акционерное общество "Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований";
- ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики";
- РУСАТОМ Оверсиз;
- Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии Атомстрой;
- Федеральный научно-производственный центр "Производственное объединение "Старт" им. М.В. Проценко";
- Федеральное государственное унитарное предприятие "АТОМФЛОТ";
- АО "Государственный научный центр "НИИ атомного реактора";
- Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт";
- ПАО "Северсталь";
- Интеррос Инвест;
- ООО "Холдинговая компания "Интеррос";
- ПАО Росбанк;
- Всероссийский банк развития регионов;
- Московский машиностроительный завод Авангард;
- ПАО "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А.Расплетина";
- ООО "Океан Электроникс";
- АО "195 ремонтный завод ракетного и артиллерийского вооружения";
- АО "Улан-Удэнский авиационный завод";
- АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро";
- АО "Концерн Центральный научно-исследовательский институт; "Электроприбор";
- АО "Невское проектно-конструкторское бюро";
- ОАО "Нижегородский завод имени 70-летия Победы".
Помощь от Канады
Ранее президент Украины Владимир Зеленский встречался с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в рамках второго дня саммита НАТО в Вильнюсе.
Месяц назад сообщалось, что Канада произвела все 200 бронированных машин Senator, ранее обещавших передать Украине. Более 120 из них уже доставлены в Украину.
Также правительство Канады ранее сообщало, что передаст Украине транспортный самолет АН-124, конфискованный в России. Процесс передачи уже начался.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.