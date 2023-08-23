Банки, заводы и научные институты. Канада опубликовала новый список санкций против РФ

Канада сегодня, 22 августа, ввела новый пакет санкций против России. Под ограничения попал ряд банков, научных институтов и заводов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Канады .

"Совет Губернатора придерживается мнения, что действия Российской Федерации представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело к серьезному международному кризису", - говорится в сообщении.

Канада ввела санкции против четырех человек и 28 юридических лиц.

Кто именно попал под санкции

Комиссаров Алексей Геннадьевич - ректор Президентской Академии РАНХиГС и директор Высшей Школы Государственного Управления (ВШГУ) при РАНХиГС;

Лепин Владимир Николаевич - российский ученый, конструктор, организатор оборонной отрасли;

Колесов Николай Александрович - генеральный директор АО "Концерн Радиоэлектронные технологии";

Мучкаев Сергей Борисович - возможно российский военный, полковник, командир 53-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Российской Федерации.

Какие юридические лица попали под санкции Канады

АО "Омский научно-исследовательский институт приборостроения";

ООО "Промтехнология";

АО "Опытно-конструкторское бюро имени А.С. Яковлева";

АО "Концерн "Научно-производственное объединение "Аврора"";

ООО "Научно-производственное объединение "Ижевские беспилотные системы";

ПАО Банк Уралсиб;

ПАО Банк Зенит;

Акционерное общество "Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований";

ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики";

РУСАТОМ Оверсиз;

Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии Атомстрой;

Федеральный научно-производственный центр "Производственное объединение "Старт" им. М.В. Проценко";

Федеральное государственное унитарное предприятие "АТОМФЛОТ";

АО "Государственный научный центр "НИИ атомного реактора";

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт";

ПАО "Северсталь";

Интеррос Инвест;

ООО "Холдинговая компания "Интеррос";

ПАО Росбанк;

Всероссийский банк развития регионов;

Московский машиностроительный завод Авангард;

ПАО "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А.Расплетина";

ООО "Океан Электроникс";

АО "195 ремонтный завод ракетного и артиллерийского вооружения";

АО "Улан-Удэнский авиационный завод";

АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро";

АО "Концерн Центральный научно-исследовательский институт; "Электроприбор";

АО "Невское проектно-конструкторское бюро";

ОАО "Нижегородский завод имени 70-летия Победы".

Помощь от Канады

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встречался с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в рамках второго дня саммита НАТО в Вильнюсе.

Месяц назад сообщалось, что Канада произвела все 200 бронированных машин Senator, ранее обещавших передать Украине. Более 120 из них уже доставлены в Украину.

Также правительство Канады ранее сообщало, что передаст Украине транспортный самолет АН-124, конфискованный в России. Процесс передачи уже начался.