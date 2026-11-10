Банки й обмінники переписали курси валют: скільки коштують долар та євро 10 листопада

У вівторок, 10 листопада, курси долара та євро в українських банках змінилися нерівномірно. Зокрема, американська валюта подорожчала в деяких банках, тоді як євро в окремих установах можна купити дешевше. В обмінниках курси обох валют також дещо змінилися.
Скільки коштують іноземні валюти сьогодні, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
За даними порталу Minfin, станом на ранок вівторка, 10 листопада, долар в обмінниках купують по 46,15 гривні (+10 коп), а продають – по 46,36 гривні (+3 коп).
Євро в обмінниках сьогодні купують по 51,66 гривні (+11 коп), а продають – по 51,91 гривні (+6 коп).
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Середній курс долара в банках становить 46,02 гривні (+2 коп) для купівлі валюти та 45,42 гривні (+25 коп) для її продажу.
Євро банки купують у середньому по 51,57 гривні (+6 коп), а продають – по 50,75 гривні (+23 коп).
ПриватБанк продає долари у відділеннях по 45,99 гривні (без змін), а карткою – по 46,08 гривні (без змін). Євро у відділеннях банку можна купити по 51,60 гривні (-10 коп), а карткою – по 51,54 гривні (без змін).
Ощадбанк у застосунку продає долари по 45,95 гривні (+5 коп), а карткою – по 46,10 гривні (+10 коп). Євро в ''Мобільному Ощаді'' можна купити по 51,50 гривні (+5 коп), а карткою – по 51,65 гривні (+5 коп).
''ПУМБ'' продає долари в касах по 46,10 гривні (+10 коп), а за комерційним курсом – по 46 гривень (без змін). Євро у відділеннях банку можна купити по 51,60 гривні (-10 коп).
Monobank сьогодні продає долари по 45,94 гривні (-3 коп), а євро – по 51,53 гривні (+17 коп).
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