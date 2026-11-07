Долар на курсовому піку: прогноз курсу від банкіра на наступний тиждень

На валютному ринку України зберігатиметься відносно прогнозована ситуація, попри дисбаланс між попитом і пропозицією та тимчасові коливання в готівковому сегменті. Очікується, що найближчими днями ситуація з наявністю доларів в обмінниках покращиться, а психологічна напруга навколо курсу поступово зменшуватиметься.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий .

Яким буде курс долара та євро наступного тижня

У період із 9 до 15 листопада курс долара на міжбанківському та готівковому ринках може перебувати в межах 45–45,7 грн. Євро, за прогнозом, коштуватиме 50–52 грн.

За словами Тараса Лєсового, загальна ситуація на валютному ринку залишатиметься прогнозованою, а характер коливань значною мірою повторюватиме динаміку попередніх двох тижнів. Водночас не виключені ситуативні зміни попиту та пропозиції.

На початку листопада на готівковому ринку виник дисбаланс через тимчасове скорочення фізичної пропозиції доларів. Це призвело до збільшення різниці між курсами в обмінниках і на міжбанку.

Однак така ситуація не свідчить про фундаментальні проблеми чи наближення стрімкого подорожчання валюти. Очікується, що найближчими днями банки поповнять запаси готівкових доларів, після чого розрив між курсами двох сегментів поступово скорочуватиметься.

Додаткова пропозиція валюти може також зменшити тиск на курси продажу в обмінниках.

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Чи варто зараз купувати долари

Долар уже подолав психологічну позначку 45 гривень. Тому, на думку банкіра, поступово зменшуватиметься емоційна реакція громадян на поточні курсові зміни.

Водночас Лєсовий радить не поспішати з придбанням валюти за завищеними цінами. Тимчасове подорожчання долара не обов’язково означає початок тривалого послаблення гривні.

За його словами, спроби купити валюту за будь-яку ціну на тлі прогнозів про подальше зростання курсу можуть призвести до придбання доларів саме на курсових піках. Тому під час ухвалення таких рішень варто насамперед враховувати власні фінансові потреби та реальну ситуацію на ринку.

Що впливатиме на валютний ринок

Одним із чинників, який визначатиме ситуацію на валютному ринку, залишатиметься переважання попиту над пропозицією на міжбанку. За прогнозом банкіра, воно може становити 20–25%.

Значну частину потреб у валюті формуватимуть закупівлі пального, енергетичного обладнання та необхідних виробничих матеріалів. В умовах війни ці витрати пов’язані з підтриманням роботи підприємств, відновленням пошкоджених потужностей та забезпеченням енергетичної стійкості економіки.

Для компенсації дисбалансу Національний банк продовжить проводити валютні інтервенції. Їхній орієнтовний обсяг може становити 1–1,5 млрд доларів на тиждень.

Завдяки механізму керованої гнучкості регулятор зможе стримувати надмірні курсові коливання та запобігати додатковому ажіотажу на ринку.

Водночас економічне тло залишатиметься складним. Російські атаки на енергетичну, промислову та логістичну інфраструктуру збільшуватимуть витрати бізнесу. Це підтримуватиме інфляцію, яка, за оцінкою банкіра, має виразну воєнну природу.

Йдеться про інфляцію витрат: подорожчання виробництва, транспортування та енергозабезпечення поступово впливає на кінцеві ціни. У таких умовах Національний банк намагатиметься утримувати курс поблизу поточних рівнів, щоб надмірне послаблення гривні не посилювало інфляційний тиск.

Якими будуть коливання валютних курсів

За прогнозом Тараса Лєсового, протягом 9–15 листопада щоденні курсові зміни становитимуть:

на міжбанку – до 0,05–0,15 грн;

у комерційних банках – до 0,1–0,2 грн;

в обмінних пунктах – до 0,3 грн.

Різниця між курсами купівлі та продажу валюти може становити:

на міжбанку – до 0,15 грн за долар і до 0,2 грн за євро;

у комерційних банках – 0,5–0,6 грн за долар і 0,8–1 грн за євро;

в обмінниках – 0,6–1 грн за долар і 1–1,3 грн за євро.

Середня різниця між курсами міжбанківського та готівкового ринків прогнозується на рівні 0,1–0,15 грн. Водночас середні тижневі курсові відхилення можуть становити 1–1,5% від початкового курсу тижня.

Загалом валютний ринок упродовж цього періоду залишатиметься відносно стабільним, хоча воєнні та економічні ризики нікуди не зникнуть. Поповнення запасів готівкових доларів і поступове зниження психологічної напруги навколо позначки 45 гривень можуть сприяти стабілізації курсів в обмінниках.

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