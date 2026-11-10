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Банки и обменники переписали курсы валют: сколько стоят доллар и евро 10 ноября

09:35 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Анастасия Мацепа
Банки и обменники переписали курсы валют: сколько стоят доллар и евро 10 ноября Фото: банки и обменники обновили курсы иностранных валют (РБК-Украина)
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Во вторник, 10 ноября, курсы доллара и евро в украинских банках изменились неравномерно. В частности, американская валюта подорожала в некоторых банках, в то время как евро в отдельных учреждениях можно купить дешевле. В обменниках курсы обеих валют тоже несколько изменились.

Сколько стоят иностранные валюты сегодня, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, по состоянию на утро вторника, 10 ноября, доллар в обменниках покупают по 46,15 гривны (+10 коп), а продают – по 46,36 гривны (+3 коп).

Евро в обменниках сегодня покупают по 51,66 гривны (+11 коп.), а продают – по 51,91 гривны (+6 коп.).

Банки и обменники переписали курсы валют: сколько стоят доллар и евро 10 ноября
Фото: курс валют в обменниках (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках составляет 46,02 гривны (+2 коп.) для покупки валюты и 45,42 гривны (+25 коп.) для ее продажи.

Евро банки покупают в среднем по 51,57 грн (+6 коп), а продают – по 50,75 грн (+23 коп).

Банки и обменники переписали курсы валют: сколько стоят доллар и евро 10 ноября
Фото: курс валют в банках (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк продает доллары в отделениях по 45,99 гривны (без изменений), а картой – по 46,08 гривны (без изменений). Евро в отделениях банка можно купить по 51,60 гривны (-10 коп), а картой – по 51,54 гривны (без изменений).

Ощадбанк в приложении продает доллары по 45,95 гривны (+5 коп), а картой – по 46,10 гривны (+10 коп). Евро в ''Мобильном Ощаде'' можно купить по 51,50 гривны (+5 коп), а картой – по 51,65 гривны (+5 коп).

''ПУМБ'' продает доллары в кассах по 46,10 гривны (+10 коп), а по коммерческому курсу – по 46 гривен (без изменений). Евро в отделениях банка можно купить по 51,60 грн (-10 коп).

Monobank сегодня продает доллары по 45,94 гривны (-3 коп.), а евро – по 51,53 гривны (+17 коп.).

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