Банки увеличили прибыль по мере выхода из карантина

Фото: гривны (пресс-служба НБУ)

Банковская система Украины в июле снова стала прибыльной

В июле 2020 года прибыль украинских банков составила 4,599 млрд грн. Банковская система вернулась к прибыльности после полученных в июне убытков на сумму 5,174 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, в январе-июле 2020 года прибыль украинских банков составила 28,389 млрд грн, что на 22,7 меньше, чем годом ранее (36,727 млрд грн).

Доходы банков за январь-июнь 2020 года составили 149,109 млрд грн, тогда как расходы 120,720 млрд грн.

С начала года банки сформировали 19,1 млрд грн резервов под возможные убытки, в то время как в прошлом году - 6,314 млн грн.

Напомним, украинские банки получили в январе - июне 2020 года 23,8 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше аналогичного периода прошлого года, когда банковский сектор заработал более 31 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, четыре банка государственного сектора в первом полугодии 2020 года получили прибыль в раз мере 16,15 млрд грн, что на 17% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (19,55 млрд грн).