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Банки збільшили прибуток по мірі виходу з карантину

Київ, П'ятниця 21 серпня 2020 10:25
Банки збільшили прибуток по мірі виходу з карантину
Фото: гривні (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Банківська система України в липні знову стала прибутковою

У липні 2020 року прибуток українських банків склав 4,599 млрд грн. Банківська система повернулася до прибутковості після отриманих у червні збитків на суму 5,174 млрд грн.

Про це свідчать дані Національного банку України.

За даними НБУ, в січні-липні 2020 року прибуток українських банків склав 28,389 млрд грн, що на 22,7 менше, ніж роком раніше (36,727 млрд грн).

Доходи банків за січень-червень 2020 року склали 149,109 млрд грн, тоді як витрати 120,720 млрд грн.

Банки збільшили прибуток по мірі виходу з карантину

З початку року банки сформували 19,1 млрд грн резервів під можливі збитки, в той час як минулого року - 6,314 млн грн.

Банки збільшили прибуток по мірі виходу з карантину

Нагадаємо, українські банки отримали у січні - червні 2020 року 23,8 млрд грн чистого прибутку, що на 23% менше аналогічного періоду минулого року, коли банківський сектор заробив понад 31 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, чотири банки державного сектора в першому півріччі 2020 року отримали прибуток у розмірі 16,15 млрд грн, що на 17% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року (19,55 млрд грн).

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