Украинские банки сократили прибыль во время карантина

Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

Роста неплатежей по кредитам негативно сказываются на доходах

Украинские банки получили в январе - июне 2020 года 23,8 млрд грн чистой прибыли. Это на 23% меньше аналогичного периода прошлого года, когда банковский сектор заработал более 31 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, прибыль за первое полугодие была сформирована в основном "ПриватБанком" (14 млрд грн, или 59% от всей прибыли) и группой банков с иностранным капиталом, кроме российского (5,6 млрд грн).

По данным НБУ, ІІ квартале 2020 года чистый финансовый результат банков составил 7,7 млрд грн, что вдвое меньше, если сравнить с предыдущим кварталом, и в 2,4 раза - если сравнить со II кварталом 2019 года. Основной причиной стало формирование на опережение резервов под ожидаемые убытки в сумме 13,1 млрд грн за квартал, как это предусмотрено международными стандартами финансовой отчетности.

"Общее снижение бизнес-активности во время карантина и падения спроса на кредиты и банковские услуги, а также увеличение неплатежей по кредитам негативно сказываются на процентных и комиссионных доходах банков", - отмечают в НБУ.

Так, впервые за последние четыре года чистый комиссионный доход банков этого года сократился на 1,5% до 20,5 млрд грн, если сравнить с аналогичным периодом предыдущего года. Во II квартале он уменьшился на 10,2%, если сравнить с соответствующим кварталом прошлого года.

Рост чистого процентного дохода замедлился до самого низкого за четыре года значения - 3.9% за первое полугодие, и 1,1% за II квартал текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"В то же время объемы чистых процентных и комиссионных доходов сегодня являются достаточными для покрытия административных расходов большинства банков", - говорится в сообщении.

Отметим, государственный "ПриватБанк" завершил первое полугодие 2020 года с прибылью в 14 млрд грн. Это на 4,3 млрд грн меньше, чем за аналогичный период прошлого года (18,3 млрд грн).

Напомним, в январе-мае 2020 года прибыль украинских банков составила 28,964 млрд грн, что на 23,6% больше, чем годом ранее (18,115 млрд грн). В мае банки получили 3,756 млрд грн прибыли.