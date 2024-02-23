Банки України показали рекордний прибуток на початку року: що стало причиною

За даними НБУ, доходи банків за січень 20234 року зросли на 9% до 42,148 млрд гривень, при цьому процентні доходи зросли на 22% до 28,993 млрд гривень.

Витрати зросли на 6% до 25,385 млрд гривень. Банки скоротили відрахування резервів під майбутні збитки на 1,253 млрд гривень.

Прибуток банків

Нагадаємо, платоспроможні банки України за 2023 рік отримали 86,545 млрд гривень прибутку після оподаткування.

В Україні було ухвалено закон про підвищення податку з банків з 18% до 50% вже у 2023 році. Починаючи з 2024 року, буде ставка 25%.

У грудні 2023 року банки донарахували річну суму податку на прибуток за результатами 2023 року загалом за підвищеною ставкою 50%.

Лише за грудень банки сплатили 47,3 млрд гривень податку, що суттєво знизило прибутковість банків за підсумками року.

Нагадаємо, платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,9 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 раза менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,4 млрд. гривень).