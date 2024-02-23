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Банки України показали рекордний прибуток на початку року: що стало причиною

Україна, П'ятниця 23 лютого 2024 09:30
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Банки України показали рекордний прибуток на початку року: що стало причиною Фото: банки України показали прибуток 16,762 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні 2024 року склав 16,762 млрд гривень, що на 14% більше, ніж у січні минулого року. Банки збільшили відсоткові доходи та скоротили відрахування до резервів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, доходи банків за січень 20234 року зросли на 9% до 42,148 млрд гривень, при цьому процентні доходи зросли на 22% до 28,993 млрд гривень.

Банки України показали рекордний прибуток на початку року: що стало причиною

Витрати зросли на 6% до 25,385 млрд гривень. Банки скоротили відрахування резервів під майбутні збитки на 1,253 млрд гривень.

Банки України показали рекордний прибуток на початку року: що стало причиною

Прибуток банків

Нагадаємо, платоспроможні банки України за 2023 рік отримали 86,545 млрд гривень прибутку після оподаткування.

В Україні було ухвалено закон про підвищення податку з банків з 18% до 50% вже у 2023 році. Починаючи з 2024 року, буде ставка 25%.

У грудні 2023 року банки донарахували річну суму податку на прибуток за результатами 2023 року загалом за підвищеною ставкою 50%.

Лише за грудень банки сплатили 47,3 млрд гривень податку, що суттєво знизило прибутковість банків за підсумками року.

Нагадаємо, платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,9 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 раза менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,4 млрд. гривень).

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