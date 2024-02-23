Банки Украины показали рекордную прибыль в начале года: что стало причиной

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе 2024 года составила 16,762 млрд гривен, что на 14% больше, чем в январе прошлого года. Банки увеличили процентные доходы и сократили отчисления в резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, доходы банков за январь 20234 года выросли на 9% до 42,148 млрд гривен, при этом процентные доходы выросли на 22% до 28,993 млрд гривен.

Расходы выросли на 6% до 25,385 млрд гривен. Банки сократили отчисления резервы под будущие убытки на 1,253 млрд гривен.

Прибыль банков

Напомним, платежеспособные банки Украины за 2023 год получили 86,545 млрд гривен прибыли после налогообложения.

В Украине был принят закон о повышении налога с банков с 18% до 50% уже в 2023 году. Начиная с 2024 года будет ставка 25%.

В декабре 2023 года банки доначислили годовую сумму налога на прибыль по результатам 2023 года в целом по повышенной ставке в 50%.

Только за декабрь банки уплатили 47,3 млрд гривен налога, что существенно снизило прибыльность банков по итогам года.

Напомним, платежеспособные банки Украины за 2022 год получили 24,9 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это в 3,1 раза меньше, чем рекордная прибыль 2021 года (77,4 млрд гривен).