Банки України показали рекордний прибуток: що стало причиною

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-квітні 2023 року склав 43,997 млрд гривень. Минулого року за цей період банки показали збиток у 7,426 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

З початку року банки скоротили відрахування резервів майже вдесятеро до 3,359 млрд гривень, що стало основною причиною зростання прибутку.

За даними НБУ, доходи банків за січень-квітень 2023 року зросли на 53,9% до 136,390 млрд гривень, витрати скоротилися на 3,8% до 92,393 390 млрд гривень.

Нагадаємо,платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,716 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 рази менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,376 млрд гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже вдвічі до рекордного рівня. Прибуток склав 77,376 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд гривень).

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