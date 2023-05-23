Банки Украины показали рекордную прибыль: что стало причиной

По данным НБУ, доходы банков за январь-апрель 2023 года выросли на 53,9% до 136,390 млрд гривен, расходы сократились на 3,8% до 92,393 390 млрд гривен.

С начала года банки сократили отчисления резервы почти в десять раз до 3,359 млрд гривен, что стало основной причиной роста прибыли.