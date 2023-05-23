ua ru
Вт, 23 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Банки Украины показали рекордную прибыль: что стало причиной

Новина українською →
Украина, Вторник 23 мая 2023 15:48
Банки Украины показали рекордную прибыль: что стало причиной Фото: банки Украины показали прибыль 44 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-апреле 2023 года составила 43,997 млрд гривен. В прошлом году за этот период банки показали убыток в 7,426 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-апрель 2023 года выросли на 53,9% до 136,390 млрд гривен, расходы сократились на 3,8% до 92,393 390 млрд гривен.

Банки Украины показали рекордную прибыль: что стало причиной

С начала года банки сократили отчисления резервы почти в десять раз до 3,359 млрд гривен, что стало основной причиной роста прибыли.

Банки Украины показали рекордную прибыль: что стало причиной

Напомним, платежеспособные банки Украины за 2022 год получили 24,716 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это в 3,1 раза меньше, чем рекордная прибыль 2021 года (77,376 млрд гривен).

Как сообщало РБК-Украина, прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти в 2 раза до рекордного уровня. Прибыль составила 77,376 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд гривен).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
банки Национальный банк Украины
NEWS
Россия перебрасывает часть войск с фронта в Белгородскую область, - источники
Россия перебрасывает часть войск с фронта в Белгородскую область, - источники
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром