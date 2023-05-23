Банки Украины показали рекордную прибыль: что стало причиной
Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-апреле 2023 года составила 43,997 млрд гривен. В прошлом году за этот период банки показали убыток в 7,426 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, доходы банков за январь-апрель 2023 года выросли на 53,9% до 136,390 млрд гривен, расходы сократились на 3,8% до 92,393 390 млрд гривен.
С начала года банки сократили отчисления резервы почти в десять раз до 3,359 млрд гривен, что стало основной причиной роста прибыли.
Напомним, платежеспособные банки Украины за 2022 год получили 24,716 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это в 3,1 раза меньше, чем рекордная прибыль 2021 года (77,376 млрд гривен).
Как сообщало РБК-Украина, прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти в 2 раза до рекордного уровня. Прибыль составила 77,376 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд гривен).
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