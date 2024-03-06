Банки України отримали рекордний прибуток: рейтинг фінустанов

За даними НБУ, на другому та третьому місцях державні Ощадбанк (1,556 млрд гривень) та Укрексімбанк (1,061 млрд гривень), на четвертому – банк іноземних банківських груп Райффайзен Банк – 1,054 млрд гривень, на п'ятому державний Укргазбанк – 0,940 млрд гривень.

За даними НБУ, 55 із 63 банків отримали прибуток на суму 16,817 млрд гривень, а вісім банків показали збитки на 55 млн гривень.

Прибуток банків у 2023 році

Нагадаємо, платоспроможні банки України за 2023 рік отримали 86,545 млрд гривень прибутку після оподаткування.

В Україні було ухвалено закон про підвищення податку з банків з 18% до 50% вже у 2023 році. Починаючи з 2024 року, буде ставка 25%.

У грудні 2023 року банки донарахували річну суму податку на прибуток за результатами 2023 року загалом за підвищеною ставкою 50%.

Нагадаємо платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,9 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 раза менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,4 млрд гривень).