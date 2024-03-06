Банки Украины получили рекордную прибыль: рейтинг финучреждений

По данным НБУ, на втором и третьем местах государственные Ощадбанк (1,556 млрд гривен) и Укрэксимбанк (1,061 млрд гривен), на четвертом - банк иностранных банковских групп Райффайзен Банк - 1,054 млрд гривен, на пятом государственный Укргазбанк 0,940 млрд гривен.

По данным НБУ, 55 из 63 банков получили прибыль на сумму 16,817 млрд гривен, а восемь банков показали убытки на 55 млн гривен.

Прибыль банков в 2023 году

Напомним, платежеспособные банки Украины за 2023 год получили 86,545 млрд гривен прибыли после налогообложения.

В Украине был принят закон о повышении налога с банков с 18% до 50% уже в 2023 году. Начиная с 2024 года будет ставка 25%.

В декабре 2023 года банки доначислили годовую сумму налога на прибыль по результатам 2023 года в целом по повышенной ставке в 50%.

Напомним, платежеспособные банки Украины за 2022 год получили 24,9 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это в 3,1 раза меньше, чем рекордная прибыль 2021 года (77,4 млрд гривен).