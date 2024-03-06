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Банки України отримали рекордний прибуток: рейтинг фінустанов

Україна, Середа 06 березня 2024 15:28
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Банки України отримали рекордний прибуток: рейтинг фінустанов Фото: рейтинг прибутковості банків очолив ПриватБанк (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Платоспроможні банки України за січень 2024 року отримали 16,762 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 5,869 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, на другому та третьому місцях державні Ощадбанк (1,556 млрд гривень) та Укрексімбанк (1,061 млрд гривень), на четвертому – банк іноземних банківських груп Райффайзен Банк – 1,054 млрд гривень, на п'ятому державний Укргазбанк – 0,940 млрд гривень.

Банки України отримали рекордний прибуток: рейтинг фінустанов

За даними НБУ, 55 із 63 банків отримали прибуток на суму 16,817 млрд гривень, а вісім банків показали збитки на 55 млн гривень.

Прибуток банків у 2023 році

Нагадаємо, платоспроможні банки України за 2023 рік отримали 86,545 млрд гривень прибутку після оподаткування.

В Україні було ухвалено закон про підвищення податку з банків з 18% до 50% вже у 2023 році. Починаючи з 2024 року, буде ставка 25%.

У грудні 2023 року банки донарахували річну суму податку на прибуток за результатами 2023 року загалом за підвищеною ставкою 50%.

Нагадаємо платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,9 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 раза менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,4 млрд гривень).

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