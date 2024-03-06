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Банки Украины получили рекордную прибыль: рейтинг финучреждений

Украина, Среда 06 марта 2024 15:28
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Банки Украины получили рекордную прибыль: рейтинг финучреждений Фото: рейтинг прибыльности банков возглавил ПриватБанк (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Платежеспособные банки Украины за январь 2024 года получили 16,762 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 5,869 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, на втором и третьем местах государственные Ощадбанк (1,556 млрд гривен) и Укрэксимбанк (1,061 млрд гривен), на четвертом - банк иностранных банковских групп Райффайзен Банк - 1,054 млрд гривен, на пятом государственный Укргазбанк 0,940 млрд гривен.

Банки Украины получили рекордную прибыль: рейтинг финучреждений

По данным НБУ, 55 из 63 банков получили прибыль на сумму 16,817 млрд гривен, а восемь банков показали убытки на 55 млн гривен.

Прибыль банков в 2023 году

Напомним, платежеспособные банки Украины за 2023 год получили 86,545 млрд гривен прибыли после налогообложения.

В Украине был принят закон о повышении налога с банков с 18% до 50% уже в 2023 году. Начиная с 2024 года будет ставка 25%.

В декабре 2023 года банки доначислили годовую сумму налога на прибыль по результатам 2023 года в целом по повышенной ставке в 50%.

Напомним, платежеспособные банки Украины за 2022 год получили 24,9 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это в 3,1 раза меньше, чем рекордная прибыль 2021 года (77,4 млрд гривен).

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