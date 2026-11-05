Банки и обменники переписали курс доллара и евро: сколько стоит валюта 5 ноября

В четверг, 5 ноября, на наличном валютном рынке Украины действуют разные курсы доллара и евро в зависимости от места обмена. Стоимость иностранной валюты отличается в обменных пунктах, банковских отделениях и при безналичных операциях.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках и банках, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, по состоянию на утро 5 ноября доллар в обменных пунктах покупают по 46,20 гривны (-20 коп.), а продают – по 46,42 гривны (+41 коп.).

Евро в обменниках сегодня покупают по 51,80 грн (-20 коп), а продают – по 52,15 грн (+65 коп).

Фото: курс валют в обменниках (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках составляет 45,48 грн для покупки валюты и 46,14 грн для ее продажи. Евро банки покупают в среднем по 50,98 гривны, а продают – по 51,81 гривны.

Фото: курс валют в банках (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 46,05 гривны (-5 коп), а для карт – по 46,08 гривны (без изменений). Евро в кассах банка можно купить по 51,80 гривны (+10 коп), а по карточному курсу – по 51,81 гривны (без изменений).

Ощадбанк в мобильном приложении продает доллары по 45,85 гривны (-25 коп), а для карточных операций установил курс 46,15 гривны (-10 коп). Евро через приложение можно купить по 51,55 гривны (-20 коп), а для карт – по 51,85 гривны (без изменений).

''ПУМБ'' продает доллары во время наличного обмена по 46,00 гривны (-20 коп). По коммерческому курсу стоимость продаж также составляет 46,00 гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,70 грн (без изменений).

Monobank сегодня продает доллары по 46,01 гривны (-4 коп.), а евро – по 51,80 гривны (+5 коп.).

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