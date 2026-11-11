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Курс долара та євро різко пішов униз: офіційні дані НБУ на 11 листопада

15:48 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Анастасія Мацепа
Курс долара та євро різко пішов униз: офіційні дані НБУ на 11 листопада Фото: офіційний курс долара та євро знизився, а старі банкноти гривні поступово вилучають з обігу (колаж РБК-Україна)
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Національний банк України оновив офіційні курси іноземних валют. Обидві основні валюти продемонстрували зниження порівняно з попереднім банківським днем.

Який курс встановив регулятор на 11 листопада, що відбувається зі старими банкнотами номіналом 50 і 200 гривень та чи залишаються вони платіжним засобом, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На четвер, 11 листопада, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,32 гривні. Порівняно з попереднім банківським днем, 10 листопада, американська валюта подешевшала на 18 копійок – із 45,50 гривні.

Офіційний курс євро також знизився. Якщо 10 листопада він становив 51,07 гривні, то на 11 листопада Нацбанк встановив його на рівні 50,48 гривні. Таким чином, європейська валюта втратила 59 копійок.

Курс долара та євро різко пішов униз: офіційні дані НБУ на 11 листопада
Фото: курс валют НБУ на 11 листопада (інфографіка РБК-Україна)

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Що відбувається зі старими банкнотами 50 і 200 гривень

Національний банк продовжує поступово замінювати банкноти попередніх років випуску на купюри сучаснішого зразка. Зокрема, йдеться про 50 і 200 гривень зразків 2003–2007 років, які замінюють на банкноти зразка 2014 року.

Про початок цього процесу НБУ оголосив у жовтні 2024 року, а фактично він розпочався 1 листопада того ж року. Така заміна є частиною роботи регулятора з оптимізації готівкового обігу та підвищення якості грошових знаків.

Водночас українцям не потрібно спеціально обмінювати старі купюри. Банкноти номіналом 50 і 200 гривень попереднього зразка залишаються законним платіжним засобом. Ними можна без обмежень розраховуватися за товари та послуги.

Які ще банкноти гривні поступово вилучають з обігу

Окрім купюр номіналом 50 і 200 гривень, Нацбанк проводить поступову заміну інших банкнот попередніх років випуску. Зокрема:

  • 20 і 100 гривень зразків 2003–2007 років – із 1 січня 2023 року;
  • 500 гривень – із 1 серпня 2024 року;
  • 50 і 200 гривень зразків 2003–2007 років – із 1 листопада 2024 року.

Під час поступового вилучення таких грошей банки не видають їх із кас за всіма видами готівкових операцій. Національний банк також припинив передавати ці банкноти банкам, інкасаторським компаніям та підприємствам з оброблення готівки.

Коли старі купюри потрапляють до банків, їх більше не повертають в обіг, а передають Нацбанку для подальшої утилізації.

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