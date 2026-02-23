Банки та обмінники оновили курс валют на 23 лютого: скільки коштують 100 доларів сьогодні

Банки та обмінники виставили "свіжий" курс валют на 23 лютого. Долар тримається вище позначки в 43 гривні, а євро - вище 51 гривні.
Скільки коштує валюта сьогодні та де 100 доларів обійдеться дешевше - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Станом на ранок 23 лютого портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 43,30 гривень при купівлі. Здати валюту можна за середнім курсом в 43,20 гривні.
Щодо євро, сьогодні валюта коштує в середньому 51,45 гривню при купівлі та 51,25 гривню при здачі.
Фото: курс валют в обмінниках 23 лютого (інфографіка РБК-Україна)
Зазначимо, офіційний курс на сьогодні встановлено на 43,27 гривень за долар та 50,91 гривню за євро.
За даними порталу Minfin, середній курс долара в банках сьогодні тримається на рівні 43,5 гривень. Євро ж в середньому коштує 51,39 гривню.
До прикладу, у ПриватБанку 100 доларів сьогодні обійдуться у 4 345 гривень в касі та 4 348 гривень для карткових операцій.
Ощадбанк сьогодні продає валюту по 4 345 гривень за 100 доларів у касі, а карткою - 4 355 гривень.
У Monobank 100 доларів сьогодні обійдуться у 4 347 гривень, а в "Укрсиббанку" - 4 350 гривень.
У "Пумбі" 100 доларів можна купити за 4 360 гривень в касі та 4 340 при операції картою.