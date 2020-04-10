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Банки снизили ставки по депозитам для населения

Новости » Экономика     10.04.2020 - 11:41
Банки снизили ставки по депозитам для населения
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Ставки снижаются несколько месяцев подряд

В марте 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения снизились с 12,8% до 11,7% годовых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за март снизились с 2,1% до 1,7%.

Банки снизили ставки по депозитам для населения

Депозитный портфель банков в марте вырос за счет девальвации гривны на 2,5% до 1 149 654 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 5,6% до 6,1 млрд грн, предприятий сократился на 1,1% до 523 млрд грн.

Банки снизили ставки по депозитам для населения

Отметим, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в марте 2020 года в национальной валюте составляли 37,3% годовых, что на 0,2 п.п. выше, чем в феврале (37,1%).

Как сообщало РБК-Украина, первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины (НБУ) будет жестко реагировать на жалобы клиентов, которым банки не возвращают вклады.

Напомним, данные "Опроса об условиях банковского кредитования" НБУ за I квартал 2020 года свидетельствуют, что ожидания притока депозитов как предприятий, так и домохозяйств являются высокими.

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