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Банки знизили ставки за депозитами для населення

Новини » Економіка     10.04.2020 - 11:41
Банки знизили ставки за депозитами для населення
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Ставки знижуються кілька місяців поспіль

У березні 2020 року середні процентні ставки банків за новим депозитами у гривні для населення знизилися з 12,8% до 11,7% річних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за березень знизилися з 2,1% до 1,7%.

Банки знизили ставки за депозитами для населення

Депозитний портфель банків у березні зріс за рахунок девальвації гривні на 2,5% до 1 149 654 млрд грн, в т. ч. населення зріс на 5,6% до 6,1 млрд грн, підприємств скоротився на 1,1% до 523 млрд грн.

Банки знизили ставки за депозитами для населення

Зазначимо, відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у березні 2020 року в національній валюті становили 37,3% річних, що на 0,2 в.п. вище, ніж у лютому (37,1%).

Як повідомляло РБК-Україна, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Національний банк України (НБУ) буде жорстко реагувати на скарги клієнтів, яким банки не повертають вклади.

Нагадаємо, дані "Опитування про умови банківського кредитування" НБУ за I квартал 2020 року свідчать, що очікування припливу депозитів як підприємств, так і домогосподарств є високими.

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