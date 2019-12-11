Банки снизили ставки по депозитам для населения

В ноябре 2019 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения снизились с 14,5% до 14,4% годовых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за ноябрь снизились с 2,7% до 2,6%.

В ноябре 2019 года ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 12,5% до 11,4% годовых, по валютным снизились с 1,9% до 1,7% годовых.

Депозитный портфель банков в ноябре сократился до 999 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 1,0% до 533 млрд грн, предприятий сократился на 1,6% до 435 млрд грн.

Отметим, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в ноябре 2019 года в национальной валюте составляли 35,7% годовых, что на 0,4 п.п. ниже чем в октябре (36,1%).

Напомним, результаты "Опроса об условиях банковского кредитования" за ІV квартал 2019 года, проведенного Национальным банком, свидетельствуют о планах наращивать депозитные портфели. В частности, рекордными были балансы ответов ожиданий притока депозитов как предприятий, так и домохозяйств (53% и 62% соответственно).