Банки сохранили кредитные ставки для населения выше 35%

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Кредитные ставки пока не снижаются

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в ноябре 2019 года в национальной валюте составляли 35,7% годовых, что на 0,4 п.п. ниже чем в октябре (36,1%). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 1,7 п.п. до 6,7% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в ноябре снизились с 17,0% до 15,9% годовых, по валютным сохранились на уровне 4,3%.

Кредитный портфель банков за месяц сократился на 1,4% до 997 млрд грн, в т.ч. населения сократился на 0,7% до 209 млрд грн, предприятий - на 1,6% до 784 млрд грн.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 16,5% до 15,5% годовых с 25 октября 2019 года.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, чтобы стимулировать украинцев за рубежом возвращаться в страну. По его словам, возвращенцам будут выдавать кредиты под 5% годовых.